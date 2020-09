Profesora habría pretendido ser negra durante años, incluyendo afrocaribeña del Bronx

Una profesora de la Universidad George Washington, en Washington DC, fue suspendida mientras se investiga una publicación en la que se afirma que se hizo pasar por negra, incluyendo afrocaribeña, durante su carrera.

El artículo publicado el jueves en Medium fue firmado por la profesora Jessica Krug y confiesa que, pese a ser blanca y crecer como judía, ha "asumido identidades de negra que no tenía derecho a reclamar: primero como negra del norte de África, luego como negra de raíces estadounidenses, y después como negra del Bronx de raíces caribeñas".

"No solo he reclamado estas identidades como mías cuando no tenía absolutamente ningún derecho a hacerlo -cuando hacerlo es el epítome de la violencia, el robo y la apropiación, de las innumerables formas en que las personas no negras continúan usando y abusando las identidades y culturas negras - pero he formado relaciones íntimas con personas cariñosas y compasivas que han confiado en mí y se han preocupado por mí cuando no merezco confianza ni cariño", indica el artículo.

Krug no ha confirmado a NBC News si fue la autora de la publicación pero la universidad ha iniciado investigación.

"Mientras la universidad revisa esta situación, la Dra. Krug no dará sus clases este semestre", dijeron funcionarios de la universidad en un comunicado. "Estamos trabajando en el desarrollo de una serie de opciones para los estudiantes de esas clases, que se comunicarán a los estudiantes afectados lo antes posible".

El perfil de Krug en la Universidad George Washington indicado que ha impartido clases sobre historia Africana y africanos en la creación del mundo atlántico.

