Arrestan a acusada de golpear a trabajadora y vandalizar puesto de tacos

LOS ÁNGELES, California - El Departamento de Policía de Los Ángeles informó del arresto de la mujer sospechosa de agredir a una vendedora de comida rápida el sábado por la noche.

India Duerson, de 30 años, fue arrestada por supuesto robo. Tenía, además, una orden de arresto de $10,000 por prostitución, según LAPD.

La mujer está detenida en la cárcel regional de la Calle 77 y se le impuso una fianza de $60,000. Este caso se presentará a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

Terminó destrozando el puesto y golpeando a la dueña del pequeño negocio.

El incidente ocurrió el sábado en la noche en el sitio de comida ambulante llamado South Tacos, en la esquina de las avenidas Slauson y Normandie, en el área conocida como Harvard Park.

Personas en el lugar grabaron el incidente, en donde se observa como la mujer derrama la comida mientras insulta a los presentes.

De acuerdo con información de los testigos, la mujer quería un burrito pero no tenía dinero para comprarlo, por lo que comenzó con el ataque al puesto.

El incidente duró unos 15 minutos en donde incluso golpeó a la vendedora y escupió la comida.

