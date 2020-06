Splash Mountain de Disney se “reinventerá” por nexos con película racista

Splash Mountain, el icónico paseo de canal en Disneyland en California y en Walt Disney World en Florida, será rediseñado en honor a la película "The Princess and The Frog", luego de recibir críticas sobre referencias racistas en la película en la que se basa la atracción, anunciaron el jueves los funcionarios.

El paseo en "Splash Mountain" ha sido objeto de escrutinio a la luz de las recientes protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial y en apoyo de la igualdad racial. La atracción se basa en la película animada de 1946 "Song of the South", que ha sido criticada por matices racistas y estereotipos de personajes negros.

Aunque no comentaron directamente sobre las críticas, los funcionarios de Disney aseguraron el jueves que el paseo será "reinventado" en base al tema de la película de 2009 "The Princess and The Frog", que presentó a la primera princesa afroamericana de Disney, Tiana.

"Tiana es una mujer moderna, valiente y empoderada, que persigue sus sueños y nunca pierde de vista lo que es realmente importante", escribió el director de relaciones públicas de Disneyland, Michael Ramírez, en un anuncio sobre el cambio. "Es una gran historia con un fuerte personaje principal, en el contexto de Nueva Orleans y el pantano de Louisiana".

No se ha anunciado una línea de tiempo exacta para implementar el cambio. Ramírez dijo que "el trabajo de diseño conceptual está en marcha".

Las estrellas que prestaron sus voces a "The Princess and The Frog" emitieron declaraciones alabando los planes para la atracción.

"Es realmente emocionante saber que la presencia de la princesa Tiana tanto en Disneyland como en Magic Kingdom finalmente se realizará plenamente", dijo la actriz Anika Noni Rose, quien interpretó a la princesa en la película. "Tan apasionado como estoy por lo que creamos, sé que los fanáticos van a estar encantados".

La actriz Jenifer Lewis, quien interpretó a Mama Odie, también respondió al cambio: "La imagen de Mama Odie, en el papel de hada madrina, realmente reflejaba la tradición del bayou negro de Nueva Orleans de la venerada mujer sabia", dijo. "Estoy encantada de que 'The Princess and The Frog' estén siendo honrados por la alegría que ha traído a millones de fanáticos de Disney".

Disneyland en California permanece cerrado debido a la pandemia de coronavirus. El parque había planeado comenzar una reapertura gradual el 17 de julio, pero las autoridades anunciaron el miércoles que esos planes se retrasarían debido a un retraso en las pautas estatales de reapertura. Algunos trabajadores sindicalizados de Disneyland han estado protestando por la reapertura planificada, diciendo que sentían que aún era demasiado pronto en medio de la pandemia continúa.

Mientras tanto, en Florida, empleados también han estado protestando la fecha de reapertura gradual de los parques contemplada para el 11 de julio. Se espera que Magic Kingdom y Animal Kingdom abran para el público el 11 de julio, seguidos por Epcot y Hollywood Studios el día 15.