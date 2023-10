¿Scalise o Jordan? Los republicanos intentarán nominar a su próximo presidente

WASHINGTON – Los republicanos de la Cámara de Representantes se reunirán a puerta cerrada este miércoles y votarán para nominar a un sucesor del expresidente Kevin McCarthy, pero muchos siguen siendo pesimistas de que la cámara en pleno elija rápidamente al ganador.

Quien gane la votación secreta para la nominación enfrentará la ardua tarea de unir al partido detrás de él. El candidato aún necesitará obtener una mayoría simple de todos los miembros de la Cámara, lo que se traducirá en obtener los votos de al menos 217 de los 221 miembros del Partido Republicano. Se espera que los demócratas apoyen al líder de la minoría Hakeem Jeffries de Nueva York.

“Lo calculo en 2%”, dijo el martes por la noche el representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, cuando se le preguntó si los republicanos elegirían un orador el miércoles por la mañana.

Los dos candidatos que compiten por el puesto más poderoso en el Congreso son el líder de la mayoría Steve Scalise, republicano por Louisiana, y el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, republicano por Ohio. Los dos hombres pasaron la mayor parte del martes haciendo presentaciones ante pequeños grupos y delegaciones estatales (y eventualmente ante toda la conferencia republicana) sobre por qué deberían ser elegidos presidente.

Scalise dijo después de dirigirse a sus colegas en el foro de candidatos: “He sido un unificador y alguien que ha construido coaliciones a lo largo de toda mi carrera, hemos logrado grandes victorias y la gente quiere vernos volver a encarrilarnos. Necesitamos que el Congreso vuelva a funcionar”.

Scalise y muchos republicanos de base dejaron en claro que votarán en el pleno por quien gane la nominación republicana el miércoles. (Para ganar la nominación, un candidato necesita una mayoría simple de la conferencia republicana, o 111 votos).

El presidente de la Cámara supervisa las asignaciones de los comités que la conforman, trabaja con su Comité de Reglas para estructurar el debate en la sala y promover las prioridades, y es responsable de la contabilidad y las adquisiciones.

Dada la escasa mayoría de los republicanos, bastaría con que cinco republicanos se negaran a respaldar al candidato para provocar un punto muerto.

Varios de los que ayudaron a causar el estancamiento en enero que resultó en que McCarthy necesitara 15 votos para ser elegido presidente indicaron que esta vez no se unirían a los rebeldes.

“Sé que Jim está comprometido con los principios conservadores. No lo dudo con Steve, pero lo sé con Jim”, dijo el representante Byron Donalds, republicano por Florida. "No. 2, echar una nueva mirada al liderazgo en todos los ámbitos podría ser una buena idea para nuestra conferencia. No. 3, debes poder reunir a toda nuestra conferencia, y creo que Jim tiene la capacidad de hacerlo”.

A pesar de su apoyo a Jordan, Donalds dijo que votaría por Scalise en el pleno si ganara la nominación del partido.

El representante Buddy Carter, republicano por Georgia, dijo que respalda a Scalise, pero agregó que cualquiera de los candidatos sería un líder capaz. "Absolutamente", dijo cuando se le preguntó si respaldaría al eventual nominado en la sala.

Si 217 republicanos siguen ese enfoque, la Cámara podría estar en camino de elegir un presidente. Si no lo hacen, podría llevar un tiempo.

"A mucha gente le gusta Steve y a mucha gente le gusta Jim. No sé cómo diablos se llega a 218", dijo el representante Troy Nehls, republicano por Texas, un partidario de Jordan, quien agregó que no lo haría. apoyar a alguien simplemente porque gana por mayoría simple. "Podría ser una semana larga".

El presidente del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, republicano por Tennessee, también dijo que apoyará al candidato. Pero expuso los desafíos para los candidatos mientras hacían sus presentaciones ante sus colegas, incluida la reciente guerra entre Israel y Hamas y la fecha límite de financiación del gobierno del 17 de noviembre.

"A los muchachos les gusta el caucus de Nueva York, esos muchachos no quieren cerrar el gobierno, ¿verdad? Entonces hay algunos al otro lado de esa curva, y están muy abiertos a cerrar el gobierno, " dijo Verde. "Ésta es la aguja que hay que enhebrar".

Antes de la reunión del caucus del martes, el representante centrista Brian Fitzpatrick, republicano por Pensilvania, y el representante conservador Chip Roy, republicano por Texas, propusieron una resolución para exigir a los republicanos que aseguren 217 votos detrás de un candidato antes de ir al pleno a votar. . El objetivo es evitar que se repita el vergonzoso espectáculo que enfrentó McCarthy, republicano por California.

Si los republicanos de la Cámara de Representantes no pueden conseguir suficiente apoyo, han sugerido algunos miembros, otros candidatos podrían entrar en la carrera.

El representante Kevin Hern, republicano por Oklahoma, presidente del grupo conservador más grande del Capitolio, no descarta la candidatura de un futuro presidente si los candidatos declarados no pueden llegar al número mágico de 217.

Otros que podrían ser vistos incluyen al vicepresidente de la conferencia republicana, Mike Johnson, republicano por Luisiana; el presidente del Comité de Reglas, Tom Cole, republicano por Oklahoma; o Donalds, miembro del conservador Freedom Caucus.