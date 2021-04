Revelan qué causó la muerte a oficial del Capitolio tras la violenta toma de enero

Una autopsia ha determinado que el oficial de la Policía del Capitolio Brian D. Sicknick sufrió dos derrames cerebrales y murió “de causas naturales” un día después de los disturbios en el edificio federal registrados el 6 de enero.

Sicknick, de 42 años, colapsó y murió horas después de que una turba de seguidores del presidente Donald Trump irrumpieran en el edificio federal, abrumando a las fuerzas del orden, y en momentos violentamente confrontando a los uniformados.

Sicknick estaba en la primera línea y los líderes de la corporación dijeron tras su muerte que Sicknick "resultó herido mientras se enfrentaba físicamente con los manifestantes".

Las circunstancias alrededor de la muerte de Sicknick no estuvieron claras de inmediato. Varios medios reportaron días después de la toma al Capitolio que el agente había sido golpeado con un extintor de fuego. Sin embargo, más tarde se manejó como la hipótesis más probable que Sicknick falleció tras ser agredido con un irritante químico, indicó en ese entonces The Associated Press.

A mediados de marzo, dos hombres fueron arrestados por presuntamente usar spray de osos contra Sicknick. Pero esta conclusión del médico forense podría dificultar que se acuse a los dos sujetos por la muerte del uniformado. Por el momento, enfrentan solo cargos de agresión.

El diario The Washington Post entrevistó al médico forense encargado del caso, Francisco J. Díaz, quien dijo que la autopsia no halló evidencias de que el agente sufrió una reacción alérgica a los irritantes químicos o lesiones externas o internas.

Sin embargo, indicó que "todo lo que transpiró jugó un papel en su condición".

En un comunicado divulgado más tarde el lunes, la Policía del Capitolio indicó que "aceptaba" los hallazgos de la oficina del médico forense pero que esto "no cambia el hecho que el oficial Brian Sicknick murió en la línea de servicio, defendiendo valientemente el Congreso y el Capitolio."

"El departamento lamenta la muerte de un querido colega. El ataque a nuestros oficiales, incluyendo Brian, fue un ataque a nuestra democracia", se lee en el comunicado.

"La Policía del Capitolio de Estados Unidos nunca olvidará la valentía del oficial Sicknick, ni la valentía de cualquier otro oficial que arriesgaron sus vidas para defender nuestra democracia el 6 de enero."

Los hechos alrededor de este incidente siguen siendo investigados por la Policía Metropolitana, la Oficina del Fiscal de D.C. y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Esta es una historia en desarrollo.