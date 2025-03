Retiran del mercado miles de botellas de crema de café International Delight

Danone US, LLC, ha retirado voluntariamente del mercado más de 75,000 botellas de dos sabores de crema International Delight que, según dice, "no cumplían con los estándares de calidad" debido a un deterioro prematuro.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU, la compañía recibió quejas de que el producto estaba en mal estado y, en algunos casos, causaba enfermedades.

El retiro afecta a las botellas de 32 onzas de Cinnabon Classic Cinnamon Roll International Delight Coffee Creamer y Hazelnut International Delight Coffee Creamer.

Las botellas Cinnabon Classic Cinnamon Roll tienen un código que dice: "BEST BY: 03 JUL 2025 51-4114 R-S" y las botellas de avellana tienen un código que dice "BEST BY: 02 JUL 2025 51-4114 R-S".

El retiro se inició el 21 de febrero de 2025. El 12 de marzo, la FDA lo clasificó como un retiro de clase II, lo que significa que hay una baja probabilidad de consecuencias graves para la salud, pero existe la posibilidad de efectos temporales o reversibles.

Las cremas de café retiradas del mercado se distribuyeron a tiendas minoristas en 31 estados.

Si tiene una botella afectada por el retiro del mercado, la compañía dice que no la use, en su lugar, devuélvala a la tienda para obtener un reembolso o un reemplazo. Si tiene preguntas o inquietudes, puede llamar al 1-800-451-8500.

"Estamos comprometidos con su salud y seguridad, y seguimos las mejores prácticas para garantizar la calidad y seguridad de los productos que vendemos. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado", dijo el distribuidor SpartanNash en un comunicado de prensa.