Salió de un bar y no se sabe nada de él: familia de hispano vive una pesadilla por su desaparición

CHICAGO – Han pasado más de tres semanas desde que Edén De La O, de 31 años, fue visto por última vez en McKinley Park.

La familia de Edén dijo estar desesperada por encontrarlo, por lo que pidió la ayuda del público este miércoles para dar con su paradero.

“Cada día que pasa me siento peor, pero mi fe y mi esperanza no la pierdo”, comentó María Luisa Patiño, madre de Edén.

Y es que, desde el 3 de abril, la familia no sabe de Edén, quien fue visto saliendo de un bar en McKinley. Según las cámaras de vigilancia que captaron sus movimientos, parecía que Edén estaba caminando por las calles cerca del negocio.

Sin embargo, su familia indicó no saber hacia dónde se dirigía.

“Yo no duermo. No me puedo dormir cuando voy a comer, digo, estoy comiendo y mi hijo tal vez tiene hambre, estoy durmiendo, estoy acostada y digo yo estoy calientita y tal vez mi hijo está en el frío”, expresó Patiño.

A días de su desaparición, caninos de la policía rastrearon su olor hasta un puente sobre el río Chicago ubicado en la calle 31 y la avenida western, a unas cuantas cuadras de donde Edén fue visto.

En su intento por encontrar a Edén, la familia De La O compró un barco para buscar alguna pista en su desaparición, e indicaron estar preparados para el peor de los casos.

“¡Cómo sería yo feliz de encontrar a mi hijo!, pero si no fuera eso, si no corriera con la misma suerte, no me importa, encontrarlo sea como sea, pero tenerlo conmigo verlo es lo que yo quiero”, enunció Patiño.

Por su parte, la policía de Chicago dijo a Telemundo Chicago no tener una actualización en el caso.

No obstante, familiares de Edén afirmaron que no se quedarán con los brazos cruzados. Y realizarán otra búsqueda este domingo.

“Yo lo que quiero es encontrarlo. Quiero tenerlo en mis brazos éste como éste”, sostuvo Patiño.

La familia De La O pide el apoyo del público en reportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. De tener alguna pista, puedes llamar a los detectives al 312-747-8380.