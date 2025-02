Funcionarios y economistas llevan décadas hablando de poner fin a la producción de monedas de un centavo. Sin embargo, la conversación se convirtió en política cuando, durante el fin de semana, el presidente Donald Trump ordenó al Tesoro que dejara de fabricar nuevos centavos.

"Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha fabricado monedas de un centavo que literalmente nos cuestan más de 2 centavos. Esto es un gran desperdicio!" escribió Trump en un post el domingo por la noche en su sitio Truth Social. "He dado instrucciones a mi Secretario del Tesoro de EEUU para que deje de producir nuevos centavos".

El ataque de Trump contra el centavo se produjo después de que el DOGE de Elon Musk ya había apuntado a la moneda para su eliminación. Entre todas las batallas contenciosas en las que se encuentran la administración Trump y Musk sobre el gasto público, esta es una sobre la que la mayoría de los economistas y otros en el ecosistema monetario parecen no inmutarse.

Según la Reserva Federal, hay 114,000 millones de centavos en circulación, lo que equivale a $1.14 mil millones, es decir, el 0.006% del dinero en circulación. La producción de centavos cuesta $192 millones al año, cerca del 4% del presupuesto de funcionamiento de la Fábrica de la Moneda, pero solo el 0.00003% del presupuesto federal de EEUU. Este gasto hace que el centavo sea prescindible, según los economistas.

David Gulley, profesor de economía de la Universidad de Bentley, afirma que el costo estimado de fabricación de un penique, en torno a los tres centavos, es una carga económica, "porque millones desaparecen bajo los cojines del sofá cada año, la Fábrica de Moneda de EEUU debe producir un flujo constante de reemplazos".

Pero la eliminación del centavo podría alterar los precios de muchos productos baratos.

"Los precios tendrían que redondearse a los cinco céntimos más próximos para permitir los pagos en efectivo y recibir el cambio correcto: será el fin de los platos combinados de comida rápida de $6.99", dijo Gulley, añadiendo que no está claro si los comercios tenderían a redondear hacia arriba o hacia abajo.

La decisión sobre los precios es importante, y algunos citan el impacto del céntimo en la inflación, pero incluso eso parece mínimo.

"Las empresas podrían redondear hacia arriba más a menudo que hacia abajo, lo que provocaría un ligero efecto inflacionista", afirma David Smith, profesor de economía de la Escuela de Negocios Graziadio de la Universidad Pepperdine. Pero añadió que los estudios han demostrado que redondear los precios al céntimo más próximo no produce una inflación significativa.

En Canadá, que eliminó el centavo en 2013, las transacciones en efectivo se redondeaban a los cinco centavos más cercanos, basándose en el importe total de la transacción, no en cada artículo individual.

En la medida en que el redondeo al alza se produzca con más frecuencia que el redondeo a la baja, los consumidores de efectivo estarían pagando el precio de la eficiencia de costes que buscan Trump y Musk, dijo Ajay Patel, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad Wake Forest.

Los consumidores que aún utilizan dinero en efectivo se verán afectados

Todavía hay personas que utilizan el efectivo para muchos pagos, y estos consumidores serían los más afectados, pero el efecto sería modesto, según Gulley, a medida que más pagos se alejan de la moneda física. En 2015, un tercio de las transacciones en EEUU se realizaban en efectivo, pero esta cifra se ha reducido a menos del 20%, y se espera que siga disminuyendo.

Pero eso significa que las personas en la parte inferior de la escala económica probablemente sentirán más el pellizco del centavo.

"Las personas que pagarán por este beneficio serán las que adquieran productos y servicios en efectivo y seguirán haciéndolo en el futuro porque no están bancarizadas o no pueden acceder a tarjetas de débito o crédito o a un monedero digital", dijo Patel.

Gates Little, Consejero Delegado de Southern Bank, con sede en Alabama, dijo que el sector de los servicios financieros no echará de menos los centavos.

"Eliminar el centavo estadounidense no supondría ninguna diferencia en la economía", afirmó Little. "No se me ocurre cómo podría hacer daño".

Tu centavo ahorrado podría aumentar de valor

Sin embargo, según Little, los millones de centavos atesorados en huchas, cajones de calcetines y escondidos bajo los asientos de tu auto aumentarían gradualmente de valor.

"Con el tiempo, los céntimos serán más escasos y acabarán aumentando de valor. A corto plazo, podrían llegar a ser inútiles, dependiendo de cómo los trate el Tesoro. Yo pensaría que tendría que ser por fases, para que la gente pudiera convertirlos a otras denominaciones, eliminándolos así del sistema", dijo Little.

Hay núcleos de población en todo el país en los que se dan ambos casos. Laura Maike, de Burton, Ohio, señala que los amish sentirán el pellizco en estos momentos.

"Aquí, en la región amish del noreste de Ohio, todavía usamos monedas de un céntimo con regularidad», dice Maike sobre su zona, que incluye a miles de amish que generalmente usan dinero en efectivo. "¿Cómo funcionaría esto para las transacciones en efectivo? Sería imposible dar el cambio exacto como comprador o vendedor".

Maike es más optimista, sin embargo, sobre un mundo en el que el fin del centavo signifique que los centavos existentes aumenten de valor.

"Tengo un centavo de trigo en mi joyero porque, cuando lo encontré hace casi 20 años, supe que cada vez era más difícil encontrarlos", explica Maike.

Los centavos que representan dos gavillas de trigo se dejaron de fabricar en 1958 en favor de las versiones actuales de Lincoln.

Smith afirma que deshacerse de los pesados peniques para el transporte tiene otras ventajas.

"Eliminar el penique ahorraría a los contribuyentes millones de dólares cada año. Además, la producción de centavos tiene costes medioambientales, incluida la extracción de zinc y cobre, eliminar el centavo podría tener un impacto medioambiental positivo", dijo.

Algunos estadounidenses están reaccionando al fin del penique con sentido del humor. "¿Cómo va a dar la gente sus dos centavos?", dijo Eileen Kailholz, una jubilada de Bright, Indiana.

Pero no es del todo una cuestión de broma. Nate Throckmorton, profesor asociado de Economía en el College of William & Mary, afirma que quizá sea hora de empezar a vigilar otra moneda: la de cinco centavos.

"Lo que debe preocuparnos es la moneda de cinco centavos", afirma Throckmorton.

Se necesitan tres centavos para hacer un centavo, pero 11 centavos para hacer una moneda de cinco.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kevin Williams para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.