Qué es el Aviso 6470 del IRS que están recibiendo millones de contribuyentes

Durante los últimos meses, el IRS ha enviado notificaciones de ‘error matemático’ a unos 9 millones de contribuyentes que reclamaron créditos fiscales y otros incentivos federales. Tales avisos con frecuencia son confusos y difíciles de resolver, lo que aumenta el riesgo de multas e intereses al incumplir con las demandas de la agencia tributaria.

Según el Servicio del Defensor del Contribuyente, el IRS envió aproximadamente 9 millones de avisos desde el 1 de enero hasta el 15 de julio, frente a 628,997 en el mismo período del año pasado. Aproximadamente 7.4 millones de esas cartas implican ‘errores matemáticos’ relacionados con pagos de estímulo.

Los avisos de errores matemáticos generalmente reflejan un ajuste en la cuenta de alguien, como un saldo adeudado o un reembolso mayor o menor. Sin embargo, algunos avisos pueden carecer de detalles importantes.

Los contribuyentes recibirán una primera carta (CP 11, CP 12 o CP 13) en la cual se les notifica que el IRS ha realizado cambios importantes en sus declaraciones de impuestos. Y debido a esos ajustes, ahora el contribuyente debe dinero al Gobierno Federal, la agencia tributaria le debe un reembolso (o se modificó el monto del reembolso), o bien, ahora tiene un saldo de cero.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS AVISOS CP 11, CP 12 o CP 13?

AVISO CP 11: El IRS notifica que hizo cambios en tu declaración al detectar un error de cálculo. Ahora debes dinero en tus impuestos como resultado de dichos cambios.

Lee el aviso con atención. Te explicará los cambios que hizo el IRS y por qué debes dinero.

Si estás de acuerdo con los cambios, tendrás que pagar el monto adeudado antes de la fecha del aviso.

Si no puedes pagar el total, puedes hacer un plan de pago, pero este implica intereses sobre la suma que ya debes. Lo puedes hacer en líneas mediante la herramienta Acuerdo de Pago.

Corrige la copia de tu declaración de impuestos que guardas para tus registros.

Si no está de acuerdo con los cambios, responde al IRS dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la notificación.

AVISO CP 12: La agencia tributaria corrigió uno o más errores en tu declaración de impuestos. Como resultado, ahora se te debe un reembolso o el monto de tu reembolso original ha cambiado.

Revisa el aviso y compara los cambios con la información de tu declaración de impuestos.

Si estás de acuerdo con los cambios, no se requiere respuesta.

Debería recibir un cheque de reembolso en 4 o 6 semanas, esto siempre y cuando no debas otros impuestos o tengas deudas que la agencia esté obligada a cobrar.

Si no estás de acuerdo con los cambios, tendrás que comunicarte con el IRS dentro de los 60 días posteriores a la fecha de tu notificación.

AVISO CP 13: El IRS hizo cambios en tu declaración al identificar un error de cálculo. No se te debe un reembolso ni una cantidad adicional debido a esos cambios. El saldo de tu cuenta es cero.

Revisa el aviso y compara los cambios con la información de tu declaración de impuestos.

Corrige la copia de tu declaración de impuestos que guardas para tus registros.

Si estás de acuerdo con los cambios, no necesitas hacer nada.

Si no estás de acuerdo con los cambios, deberás responder al IRS dentro de los 60 días posteriores a la fecha de tu notificación.

Puedes comunicarte al IRS al número de teléfono que aparece en tu aviso. La forma más rápida de resolver los errores de devolución es por teléfono. Algunos casos requieren información adicional que puedes proporcionar de forma verbal. Si el IRS necesita un formulario o documento faltante o corregido, puedes enviarlo por fax mientras hablas por teléfono. De cualquier manera, es posible que el IRS pueda corregir tu cuenta de inmediato.

Por correo: Incluye una copia del aviso junto con tu correspondencia o documentación, y espera de 30 a 60 días o más para una resolución.

AVISO 6470

Sin embargo, la confusión para muchos comienza con la llegada de una segunda alerta, el Aviso 6470, que hacía referencia a la primera carta CP 11, CP 12 o CP 13, y que notifica a los destinatarios que tienen derecho a apelar la primera carta y luego se disculpaba por no mencionar la parte de apelación la primera vez.

Estas segundas cartas comenzaron a llegar a los buzones de correo de las personas recientemente. Esto se debe a que el IRS había enviado previamente alrededor de 5 millones de ‘avisos de error matemático’ que no informaron a los contribuyentes de su derecho a apelar. Específicamente, estos avisos se enviaron a las personas que reclamaron el crédito de reembolso por recuperación, que es el crédito que le permite reclamar sus cheques de estímulo si cumplían los criterios pero obtenerlos. En la gran mayoría de los casos, los avisos de error matemático probablemente informarán a las personas que no cumplen los requisitos para un reembolso de recuperación que habían intentado reclamar, o que el monto del reembolso sería menor.

Pero debido a que los avisos de error matemático no informaron a los contribuyentes de sus derechos legales completos, el IRS tuvo que reenviar las cartas a cada una de esas personas para notificarles su derecho a apelar y disculparse por la omisión. De eso se trata la carta 6470.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los avisos de error matemático originales no se invalidaron debido a la omisión.

En otras palabras, si realmente se cometió un error de cálculo en su declaración de impuestos, y en realidad no cumplías los criterios para un crédito de reembolso por recuperación, responder a la carta 6470 no hará la diferencia. De hecho, la carta dice claramente: "Si estás de acuerdo con los cambios que hicimos, no es necesario que tomes más medidas".

Si revisaste tus matemáticas dos veces y aún crees que tienes derecho al crédito, debes apelar dentro de los 60 días, pero es muy probable que tengas que proporcionar documentación para demostrar que sí cumples los criterios. Lo mejor que puedes hacer es llamar al número que figura en la carta y empezar por ahí.

Puede obtener más información sobre la letra 6470 aquí.