La tragedia que nos cambió: PULSE 5 años después

Actividades del 5to aniversario de Pulse



Telemundo 31 rinde tributo a las víctimas y sobrevivientes de la tragedia

Durante la semana del 7 al 12 de junio, estaremos transmitiendo reportajes especiales para rendir tributo a las víctimas, los sobrevivientes y su familiares.



Documental: Pulse la tragedia que nos cambió – Telemundo 31 presenta un documental titulado “Pulse: la tragedia que nos cambió” el jueves 10 de junio a las 5 p.m. por Telenoticias 31. A través del relato de 14 personas, incluyendo a sobrevivientes, familiares de las víctimas, oficiales de primera respuesta y miembros de la comunidad, exploramos como ocurrieron los hechos y qué cosas han cambiado desde entonces.



Una noche de reflexión y promesa - 7 p.m. el lunes 7 de junio en el Dr. Phillips Center Frontyard FestivalTM. One Orlando Alliance ofrece esta oportunidad interreligiosa para nombrar los efectos de la discriminación basada en la religión en la comunidad LGBTQ + y crear caminos para la curación, con un panel de personas LGBTQ + de diversas creencias y antecedentes de pensamiento.



Mis retratos de Pulse: Una historia de Orlando United - 7:30 p.m. el martes 8 de junio; Dr. Phillips Frontyard Festival TM. En 2016, la ciudad de Orlando cambió para siempre por el tiroteo en la discoteca Pulse. La pérdida de 49 almas de las comunidades LGBT y LatinX repercutió en todo el mundo. JD Casto, un fotógrafo profesional, capturaría miles de imágenes en las próximas semanas y meses, experimentando eventos como ninguna otra persona. Esta es la historia de Pulse contada a través de sus ojos.



Conversación de la comunidad virtual de la Fundación de la Florida Central: Recuerdo del pulso: 1 a 2 p.m. el miércoles 9 de junio.



Superando las barreras entre la comunidad de fe y la comunidad LGBTQ: 7 p.m. el miércoles 9 de junio. Virtualmente y en la Iglesia Metodista Unida de St. Luke.



‘Inhala Exhala’ - Yoga de luna nueva para recordar Pulse (5 años después): 6 a 8 p.m. el jueves 10 de junio. Un evento creado para reunir a miembros de la comunidad para practicar yoga restaurativa como una forma de canalizar intenciones. Cinco años después de la tragedia de Pulse, hacemos una pausa para reconocer nuestras emociones y sembrar semillas de esperanza y transformación. En persona en The Center e Instagram LIVE a través de @qlatinx.



United We Dance: HÄOS on Church, Hamburger Mary’s, Pepe’s Cantina; 7 a 10 p.m. el jueves 10 de junio. Una noche de música y baile para honrar la resistencia de nuestra comunidad, la Ciudad Hermosa, los sobrevivientes, el personal de primeros auxilios y nuestras 49 víctimas.



49 campanadas en First UMC Orlando - mediodía del sábado 12 de junio.



PULSE El recuerdo de los 5 años - 5 p.m. el sábado 12 de junio; Panel de discusión nacional; 6 p.m. Momento Nacional de Silencio durante 49 segundos. Presentado por The Coalition For Pulse: 5 años después.



Pulse Remembrance por DeLand Pride – 2 p.m. a 3 p.m. el sábado 12 de junio. Reunión en Abbey Bar a partir de las 2 p.m. desde allí caminarán hasta la esquina de Nueva York y Woodland para leer los nombres de los ángeles perdidos la noche del 12 de junio de 2016 y honrar a todos los afectados por el tiroteo en la discoteca Pulse en Orlando. Traiga sus carteles y banderas.



Trabajo de herencia: viaje de 5 años después de la tragedia del Pulse - 5 a 7 p.m. el sábado 12 de junio. Evento virtual organizado por QLatinx. Este evento está dirigido a miembros del personal de organizaciones que han apoyado a sobrevivientes y miembros de la comunidad afectados por la tragedia de Pulse desde hace 5 años. Será facilitado por Yolanda Martínez-San Miguel, una trabajadora de duelos experimentada que centra su trabajo en proyectos de herencia.



Ceremonia de recordación de Pulse de cinco años - 7 p.m. a las 8 p.m. el sábado 12 de junio en el monumento provisional Pulse (solo por invitación) con transmisión en vivo abierta al público general en el Dr. Phillips Center Frontyard Festival TM. También disponible en la página de Facebook y el canal de YouTube de onePULSE Foundation.



Donación de sangre conmemorativa del Día del Recuerdo con OneBlood - del 1 al 12 de junio en distintas localidades se llevarán a cabo servicios de donación de sangre donde los donantes recibirán camisetas de recordación de Pulse y un certificado de regalo. Entra aquí para ver todas las localidades.



Salas de atención comunitaria después de los eventos de recordación del Pulse: de 9 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a las 4 p.m. el domingo 13 de junio. Espacio virtual. QLatinxis celebrará dos espacios virtuales de atención comunitaria el 13 de junio de 2021 para los socorristas, el personal de las organizaciones y la comunidad en general.



Partido del Orgullo de Orlando City “Mission Rainbow” - 6 p.m. el domingo 20 de junio en el Exploria Stadium. Celebremos nuestros verdaderos colores, mientras recordamos a los perdidos en la tragedia de Pulse hace cinco años y celebramos el amor en la Ciudad bella. Entradas disponibles aquí.



Partido de Orlando City “Orgullo en nuestra ciudad” - 7:30 p.m. el martes 22 de junio en el Exploria Stadium. Muestre su orgullo por nuestra ciudad, mientras recordamos a aquellos que perdimos en la tragedia de Pulse y celebramos el amor en la Ciudad Bella. Entradas disponibles aquí.