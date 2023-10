Powerball: así celebraron las propietarias de la licorería donde se vendió el boleto ganador de $1,730 millones

Las propietarias de Midway Market & Liquor en Frazier Park tienen un millón de razones para sonreír.

LOS ÁNGELES - Una empresa familiar al norte de Los Ángeles vendió el billete ganador del sorteo del miércoles del premio mayor de Powerball de $1,730 millones. Los propietarios recibirán al menos $1 millón solo por vender el boleto, el primero en acertar los seis números del sorteo de Powerball en 35 sorteos consecutivos.

May y Jacklin Khalil eran todo sonrisas y risas cuando hablaron con la estación hermana NBCLA el miércoles por la noche mientras celebraban con amigos y una botella de tequila. La noticia de la gran victoria dejó a los familiares incrédulos.

“Estamos muy emocionados”, dijo May Khalil. “Su hijo me llamó y me dijo: ‘Ganamos’. No lo creí. Pensé que estaba bromeando”.

Los Khalil dijeron que probablemente usarán al menos parte del dinero para unas vacaciones.

Su licorería está a unas 100 millas al norte del centro de Los Ángeles, justo al oeste de la autopista 5 que atraviesa el Tejón Pass en las escarpadas montañas cerca de la frontera entre los condados de Kern y Los Ángeles. La comunidad tiene una población de unas 3,000 personas.

Los números ganadores fueron: 22, 24, 40, 52, 64 y el Powerball 10. El boleto ganador finalmente se vendió después de una racha sin victorias que se extendió hasta el 19 de julio, cuando un jugador en California acertó los seis números y ganó $1.08 mil millones.

El ganador aún no ha dado un paso al frente. Casi todos los juegos de lotería permiten 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar un premio. Las excepciones son los premios mayores de Powerball y Mega Millions, que tienen un plazo de un año.

Reclamar un premio de más de $600 requiere un proceso de reclamo extenso. El nombre completo del ganador, el nombre y la ubicación del minorista que vendió el boleto ganador, la fecha del sorteo y el monto, incluidos los pagos a plazos brutos y netos, se consideran asuntos de registro público y están sujetos a divulgación.

El premio mayor fue el segundo más grande jamás ganado, sólo detrás del Powerball de 2,040 millones de dólares ganado por un jugador en California en noviembre pasado. Las probabilidades de Powerball de 1 entre 292,2 millones generan grandes premios, con premios que crecen hasta cantidades asombrosas a medida que pasan de un sorteo a otro.

El premio mayor de 1,730 millones de dólares es para un único ganador que opta por el pago a través de una anualidad, repartida a lo largo de 30 años. Los ganadores casi siempre eligen la opción en efectivo.

Las ganancias estarían sujetas a impuestos federales y muchos estados también gravan las ganancias de la lotería.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

