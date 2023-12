Acusan a hombre de Florida de planificar ataque con muchas víctimas en evento de Tesla en Texas

Un hombre de Florida fue arrestado esta semana después de supuestamente planear cometer un "evento de víctimas masivas" en la sede de Tesla en Texas durante una promoción de Cybertruck a la que asistió Elon Musk, dijeron los fiscales.

Paul Ryan Overeem, un residente de Orlando de 28 años, fue fichado bajo sospecha de realizar una amenaza terrorista, un delito grave de tercer grado, según una orden de arresto del condado Travis.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Overeem escribió bajo el nombre "ufotnoitalumis" en un chat de Instragram e hizo una serie de amenazas el 9 de noviembre, dirigidas al evento promocional Cybertruck de Tesla en Austin el jueves, dijeron las autoridades.

Al evento asistió el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, aunque no figuraba como objetivo específico en la orden de arresto.

Las amenazas incluían: "Pero sí, en el evento de Tesla planeo adjuntar (sic), así que depende de ustedes detenerme", "Planeo matar gente en ese incluso (sic) ok (sic) 30 de noviembre y me gustaría que hicieras algo al respecto para que yo no tenga que hacerlo" y "Quiero morir".

Esas declaraciones equivalían al potencial de Overeem para "cumplir sus amenazas de un evento con víctimas masivas", según la detective del sheriff del condado Travis, Jennifer Boland.

Instagram dio a las autoridades el número de teléfono adjunto al usuario "ufotnoitalumis" y lo rastreó hasta Overweem, cuya camioneta Chevy Tahoe fue vista en Austin, según la declaración jurada.

Fue detenido el miércoles y retenido bajo fianza de $300,000, según muestran los registros de la cárcel.

Overweem no tiene ningún vínculo conocido con el área de Austin, dijeron las autoridades, y no quedó claro de inmediato si había contratado o se le había asignado un abogado el viernes por la mañana.