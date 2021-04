Acusan de asesinato al sospechoso del tiroteo masivo en Orange

LOS ANGELES, California - El sospechoso de protagonizar el tiroteo masivo que dejó cuatro muertos, incluido un niño de 9 años, en un edificio de oficinas de Orange, cerca de Los Ángeles, fue acusado de asesinato e intento de asesinato.

Aminadab Gaxiola González, de 44 años, fue identificado como el presunto tirador. Estaba en estado crítico pero estable. No estaba claro si fue herido por la policía o se disparó a sí mismo durante el ataque del miércoles, dijo Amat.

González, fue baleado por la policía en el patio del edificio en 202 W. Lincoln Ave., según la teniente Jennifer Amat del Departamento de Policía de Orange.

Los fiscales también alegan la circunstancia especial de múltiples asesinatos. González es elegible para la pena de muerte, dijeron los fiscales del condado de Orange.

Los investigadores dijeron que las personas involucradas en el tiroteo se conocían a través de relaciones personales y comerciales.

Tres de ellas de una misma familia.

“Este no fue un acto de violencia al azar”, dijo la teniente Jennifer Amat el jueves sobre el ataque a un edificio de dos pisos que albergaba pequeñas empresas en Orange, al sureste de Los Ángeles.

González, de la cercana Fullerton, se hospedaba en un motel en la vecina ciudad de Anaheim y utilizó un automóvil alquilado para llegar al edificio de oficinas en Lincoln Avenue.

Encadenó las puertas delantera y trasera del complejo con candados de cable de bicicleta y fue visto en un video de seguridad con un pañuelo en la cara, blandiendo una pistola semiautomática y cargando una mochila que contenía gas pimienta, esposas y municiones, dijo la policía.

Apuntó a Unified Homes, un negocio de corretaje de casas móviles, dijeron las autoridades.

Se cree que el motivo preliminar está relacionado con una relación comercial y personal entre el sospechoso y las víctimas, dijo Amat. Dijo que aún se estaban determinando las relaciones precisas.

Entre los muertos se encontraba un niño de 9 años que fue encontrado acunado en los brazos de una mujer herida, que se encontraba en estado crítico pero estable. Un miembro de la familia identificó a una víctima como Luis Tovar, de 50 años, propietario de Unified Homes. Luis Tovar Jr. dijo que su madre, Blanca Tomayo, y su medio hermano de 9 años, Matthew, también murieron en el tiroteo.

El niño fue encontrado por la policía acunado en los brazos de una mujer herida, identificada por Tovar Jr. como su hermana Genevive, quien fue hospitalizada en estado crítico.

