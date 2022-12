Las autoridades encontraron a la madre dominicana de 64 años muerta en una acera

NUEVA YORK -- Los seres queridos de Valeria Ortega viven un dolor insoportable luego de que las autoridades encontraron el lunes a la madre dominicana, de 64 años, muerta con una herida de bala en la cabeza en una acera de la Ciudad de Nueva York a plena luz del día.

La Policía de la Ciudad de Nueva York señaló que respondieron a una llamada al 9-1-1 alrededor de las 11:31 a. m. sobre una persona baleada en las cercanías de Dyckman Street y Vermilyea Avenue dentro de la sección Inwood de Manhattan.

El esposo de Ortega le dijo Telemundo 47 que su pareja era una buena persona y que se siente muy mal por sus dos hijos.

Él afirmó que su esposa caminaba hacia una tienda cuando alguien le disparó.

Los paramédicos llevaron a Ortega al hospital donde fue declarada muerta.

Luis Seafley, que trabajaba en su puesto de mercadería en la esquina de Dyckman Street y Vermilya Avenue, se paró a unos pies de distancia de los disparos que mataron a Ortega.

"Escuché tres disparos", dijo Seafley. "Cuando la vi caer, me di cuenta de que eran reales. Me asusté. Salí a correr… me refugié en el banco".

Los policías encontraron al menos tres agujeros de bala en este bloque y una de las balas incluso rompió la ventana de un banco.

"Es realmente impactante, especialmente el día después de Navidad, eso es terrible. No esperas ver que suceda algo así", dijo un residente a nuestra cadena hermana News 4 New York.

Si bien los testigos creen que quedó atrapada en el fuego cruzado, la uniformada dice que las circunstancias están bajo investigación, incluso si Ortega era un objetivo no deseado.