Policía despedido tras muerte de hombre negro que sostenía un celular en su mano

COLUMBUS, Ohio. — Un policía blanco de Ohio fue despedido el lunes después de que el video tomado por una cámara corporal mostrara que baleó a Andre Hill — un hombre de raza negra de 47 años que sostenía un celular — y que durante varios minutos se negó a administrarle primeros auxilios.

El policía Adam Coy fue despedido horas después de que se llevara a cabo una audiencia para determinar su situación laboral, informó en un comunicado el director de Seguridad Pública de Columbus, Ned Pettus Jr.

“Las acciones de Adam Coy no están a la altura del juramento de un agente policial de Columbus o de los estándares que nosotros, y la comunidad, exigimos de nuestros agentes”, decía el comunicado. “La muerte a tiros de Andre Hill es una tragedia para todos los que lo amaban, además de para la comunidad y nuestra División de Policía”.

Coy sigue bajo investigación penal por el incidente de la semana pasada.

La decisión se tomó después de que Pettus concluyó una audiencia para determinar si las acciones en los momentos antes y después de la muerte de Hill fueron justificadas. Pettus siguió la recomendación del jefe de policía Thomas Quinlan, quien hizo una declaración por video la víspera de Navidad en la que decía que había visto suficiente para recomendar el despido de Coy.

“Así es la rendición de cuentas. La evidencia ofrecía bases sólidas para su despido”, dijo Quinlan el lunes. “Ahora el señor Coy tendrá que responder a los investigadores estatales por la muerte de Andre Hill”.

Miembros del capítulo local de la Orden Fraternal de la Policía asistieron a la audiencia en nombre de Coy, que no acudió, según un comunicado de la oficina de Pettus.

“Se le dio la oportunidad hoy al agente Coy para que viniera y participara”, dijo Brian Steel, vicepresidente del sindicato policial, a los reporteros el lunes. “Eligió no participar. No sé por qué... me hubiera gustado tenerlo aquí, pero es su decisión”.

Coy y otro policía respondieron a una llamada de un vecino después de la 1 de la madrugada del martes —la cual no se consideró de emergencia— acerca de un vehículo que estaba delante de su casa en el noroeste de la ciudad que había sido encendido y apagado varias veces, de acuerdo con una copia de la llamada dada a conocer el miércoles.

El alcalde Andrew Ginther dice que aún no estaba claro si ese vehículo tenía algo que ver con Hill.

Telemundo Arizona

En el video se ve a Hill salir de un garaje con un celular en su mano izquierda segundos antes de que Coy lo baleara. No hay audio porque el agente no había activado la cámara corporal; una función automática grabó el tiroteo sin audio.

Hill permaneció en el piso del garaje durante varios minutos sin que ninguno de los agentes en el lugar lo ayudara.

También se lleva a cabo una investigación de los otros agentes que respondieron a la llamada que concluyó con Hill siendo baleado. Quinlan indicó que al parecer ellos tampoco activaron sus cámaras corporales ni prestaron asistencia a Hill. Afirmó que cualquier otra persona que haya infringido los protocolos del departamento tendrá que rendir cuentas.

De acuerdo con las políticas del departamento, los agentes están obligados a activar sus cámaras corporales en cuanto son enviados a un incidente grave tal como una balacera, un robo o un atraco en propiedad ajena. Aunque Coy fue enviado a una llamada que no era de emergencia, ésta se convirtió en una acción policial cuando el agente interactuó con Hill, porque ese hecho fue distinto a la llamada original, dijo el sargento James Fuqua, vocero policial.

Coy, integrante de la policía desde hace 17 años, fue apartado de sus funciones, se le ordenó que entregara su arma y su placa, y se le retiraron sus facultades como policía.