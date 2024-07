Trump se encuentra a salvo tras tiroteo en evento de campaña

BUTLER, Pensilvania – El expresidente Donald Trump fue sacado apresuradamente del escenario apenas unos minutos después de su mitin en Pensilvania este sábado, después de que se escucharon fuertes ruidos que parecían disparos.

Actualmente, Trump está a salvo, según dos altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informados sobre el asunto. Tenía sangre en un lado de la cabeza y en la oreja.

Un espectador de la manifestación murió y un segundo se encuentra en estado grave, según el fiscal de distrito del condado de Butler.

El tirador está muerto, confirmó NBC News.

Trump estaba hablando cuando se llevó la mano a un lado de la cara mientras se escuchaban estallidos en el mitin. Luego se agachó mientras los agentes del Servicio Secreto subían al escenario y lo rodeaban. Rápidamente lo escoltaron a un vehículo y salió del escenario con agentes por todos lados.

Los gritos del público resonaron a medida que se desarrollaba la escena.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo en un comunicado publicado en X que "el expresidente está a salvo".

"Esta es ahora una investigación activa del Servicio Secreto y se divulgará más información cuando esté disponible", publicó el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi.

El portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo que el expresidente "agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida acción durante este acto atroz".

"Está bien y lo están examinando en un centro médico local", dijo Cheung. "Más detalles seguirán".

El presidente Joe Biden, que se encuentra en Delaware durante el fin de semana, ha sido informado sobre la situación, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

La campaña de Biden está consciente de la situación y la está monitoreando, dijo un alto portavoz a NBC News.

Los políticos comenzaron a publicar en las redes sociales que estaban orando por Trump minutos después de que se desarrollara el incidente.

La Convención Nacional Republicana, donde Trump se convertirá oficialmente en el candidato presidencial republicano, comenzará el lunes.

La Casa Blanca indicó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este sábado el atentado contra su rival republicano, Donald Trump.

"Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información", dijo el presidente Joe Biden.

Asimismo, añadió que "Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo".

