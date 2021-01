Pagos de estímulo: IRS deja de enviarlos este viernes y debes hacer esto si no lo recibiste

Washington.- El IRS dejará de enviar la segunda ronda de pagos de estímulo económico este viernes 15 enero y las personas que no lo hayan recibido, entonces deben presentar su declaración de impuestos de 2020 electrónicamente y reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso (Recovery Rebate Credit) en su declaración para recibir su pago y cualquier reembolso lo más rápido posible.

Esta fecha límite para que el IRS emitiera antes del 15 de enero de 2021 todos los pagos de estímulo de $600 se incluyó en la legislación que el presidente Donald Trump firmó el 27 de diciembre de 2020.

Según Forbes, no hubo una explicación directa de por qué el Congreso eligió una fecha límite el 15 de enero, pero probablemente se incluyó para garantizar que el IRS pudiera centrar la atención en la temporada fiscal de 2020.

"El problema es que este proyecto de ley se aprobó justo al comienzo de la temporada de impuestos de 2020", dijo a The Washington Post John Koskinen, el comisionado del IRS durante la presidencia de Barack Obama. “Todo esto ha ocurrido cuando se están realizando pruebas críticas de las operaciones del sistema de declaración de impuestos y, sin retrasar algunos controles, no pueden hacerlo todo. Pero no es útil para las personas que esperan dinero".

El IRS explica que si no recibiste ningún pago u obtuvo menos de los montos completos, puedes calificar para el crédito, incluso si normalmente no presentas impuestos.

¿Qué es el Crédito de Recuperación de Reembolso?

El Crédito de Recuperación de Reembolso está autorizado por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) y la Ley de Alivio tributario relacionada con COVID. Es un crédito tributario contra el impuesto sobre sus ingresos del 2020. Generalmente, este crédito aumentará el monto de su reembolso de impuestos o disminuirá el monto del impuesto que usted debe.

El Crédito de Recuperación de Reembolso era elegible para ser pagado en dos rondas de pagos por adelantado durante el 2020 y a principios del 2021. Estos pagos por adelantado del Crédito de Recuperación de Reembolso se conocen como el primer y segundo pago de impacto económico.

Las personas que recibieron los montos completos de ambos pagos de impacto económico no necesitan completar ninguna información sobre el Crédito de recuperación de reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2020. Ya recibieron el monto completo del Crédito de Recuperación de Reembolso como Pagos de impacto económico. Recibiste los montos completos de ambos pagos de impacto económico si:

Tu primer Pago de impacto económico fue de $1,200 ($2,400 para las parejas casadas que presentaron conjuntamente en 2020) más $500 por cada hijo que califica que tuviste en 2020; y,

Tu segundo Pago de impacto económico fue de $600 ($1,200 para las parejas casadas que presentaron conjuntamente en 2020) más $600 por cada hijo calificado que tuviste en 2020.

¿Quién puede reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso?

Las personas elegibles que no recibieron el monto completo de los pagos de impacto económico, pueden reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso en un Formulario 1040 o Formulario 1040-SR del 2020. Para determinar si eres una persona elegible o el monto de su Crédito de Recuperación de Reembolso, completa la Hoja de Crédito de Recuperación de Reembolso en las instrucciones del Formulario 1040 y del Formulario 1040-SR.

Generalmente, eres elegible para reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso si fuiste ciudadano estadounidense o extranjero residente de los Estados Unidos en 2020, no puede ser reclamado como dependiente de otro contribuyente para el año tributario 2020, y tienes un número de Seguro Social válido para el empleo emitido antes de la fecha de vencimiento de tu declaración de impuestos de 2020 (incluidas las extensiones).

Debes presentar el Formulario 1040 o el Formulario 1040-SR para reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso, aún si normalmente no estás obligado a presentar una declaración de impuestos. Cualquier persona con ingresos de $72,000 o menos puede presentar su declaración de impuestos federales electrónicamente de forma gratuita a través del programa Free File del IRS.

Free File es una asociación público-privada entre el IRS y muchos proveedores de software de presentación y preparación de impuestos que proporcionan sus productos de marca de forma gratuita. La forma más segura y rápida de obtener un reembolso de impuestos es combinar la presentación electrónica con el depósito directo (en inglés).

Instrucciones para el Formulario 1040 y 1040-SR – Hoja de trabajo para el Crédito de Recuperación de Reembolso

Si eres elegible, puedes reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso cuando presentes tu declaración de impuestos de 2020 (Formulario 1040 o Formulario 1040-SR) electrónicamente usando el software de impuestos o en papel. Las instrucciones de la declaración de impuestos de 2020 incluyen una hoja de trabajo que puedes usar para calcular el monto de cualquier Crédito de Recuperación de Reembolso para el cual seas elegible. La hoja de trabajo requiere que conozcas los montos de tus pagos de impacto económico.

Tu monto de Crédito de Recuperación de Reembolso será eliminado si tu ingreso bruto ajustado para el 2020 excede $150,000 si estás casado y presentas una declaración conjunta o si te presentas como viuda o viudo que califica, $112,500 si presentas como jefe de familia, o $75,000 para personas elegibles que usen cualquier otro estado civil para efectos de la declaración.

¿El pago no se recibió o es menos de lo esperado? Reclamar en la declaración de impuestos de 2020

Para las personas elegibles que recibieron un pago de impacto económico parcial, pueden reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso por cualquier cantidad restante completando la línea 30 del Formulario 1040 o 1040-SR 2020.

