Pago de estímulo: qué hacer si aparece que tu dinero “No está disponible” en la página del IRS

WASHINGTON.- El IRS reportó que esta semana actualizó la herramienta Obtener mi pago con información relacionada con la segunda ronda de Pagos de impacto económico. Además la agencia indicó que existe una gran demanda de la herramienta dada la gran cantidad de pagos que se realizan y las personas que la usan y en tal sentido podría haber retraso para acceder a la plataforma.

A continuación, las respuestas a algunas preguntas comunes relacionadas con Obtener mi pago y la segunda ronda de Pagos de impacto económico.

Tengo problemas accediendo la herramienta Obtener mi pago.

Algunas personas que visitan el sitio pueden recibir un mensaje de "por favor espere" o de error debido a los altos volúmenes que ingresan. El mensaje "por favor espere" es una parte normal del funcionamiento del sitio. Animamos a las personas a que vuelvan al sitio más tarde. Además, existe un límite en la cantidad de veces que las personas pueden acceder Obtener mi pago cada día. Cuando las personas alcancen el número máximo de accesos, Obtener mi pago les informará que deberán volver a verificar al día siguiente.

Todavía no he recibido un depósito directo. ¿Recibiré un segundo Pago de impacto económico?

Tal vez. El IRS actualizó Obtener mi pago (GMP, por sus siglas en inglés) para las personas que reciben el segundo Pago de impacto económico el 5 de enero de 2021. Si verificó GMP el 5 de enero o después, entonces:

Si GMP refleja una fecha de depósito directo e información parcial de la cuenta, entonces su pago se deposita allí.

Si GMP refleja una fecha en la que se envió su pago por correo, pueden pasar de 3 a 4 semanas hasta que reciba el pago. Mire su correo cuidadosamente para ver si tiene un cheque o una tarjeta de débito. (Consulte las preguntas frecuentes sobre la tarjeta EIP)

Si GMP muestra "El estado de pago #2 - No está disponible", no recibirá un segundo Pago de impacto económico y, en cambio, deberá reclamar el Crédito de recuperación de reembolso en su Declaración de impuestos de 2020.

Debido a la velocidad a la que la ley requería que el IRS emitiera la segunda ronda de Pagos de impacto económico, algunos pagos pueden haber sido enviados a una cuenta que puede estar cerrada, o ya no está activa o no es familiar. Por ley, la institución financiera debe devolver el pago al IRS; no pueden retener y emitir el pago a un individuo cuando la cuenta ya no está activa. Si Obtener mi pago muestra "El estado de pago #2 - No está disponible", no recibirá un segundo pago de EIP.

El IRS advierte a las personas que si no reciben su Pago de impacto económico, deben presentar su declaración de impuestos de 2020 electrónicamente y reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso en su declaración de impuestos para recibir su pago y cualquier reembolso lo más rápido posible.

¿Qué sucede si tengo una cuenta bancaria diferente a la que tenía en mi declaración de impuestos de 2019? ¿Qué tengo que hacer?

Si el segundo Pago de impacto económico se envió a una cuenta que está cerrada o ya no está activa, la institución financiera debe, por ley, devolver el pago al IRS, no puede retener y emitir el pago a una persona cuando la cuenta ya no está activa. El IRS advierte a las personas que si no reciben el Pago de impacto económico completo, deben presentar su declaración de impuestos de 2020 electrónicamente y reclamar el Crédito de recuperación de reembolso en su declaración de impuestos para recibir su pago y cualquier reembolso lo más rápido posible.

¿Por qué el IRS no puede volver a emitirme el segundo Pago de impacto económico?

El IRS está trabajando arduamente para entregar el segundo Pago de impacto económico rápidamente, como lo exige la ley, mientras se prepara para la próxima temporada de presentación de impuestos de 2021. Debido al cronograma comprimido, el IRS no puede volver a emitir y enviar cheques por correo y, en cambio, alienta a las personas a presentar su declaración de impuestos de 2020 electrónicamente para reclamar y recibir el Crédito de recuperación de reembolso lo más rápido posible.

¿Puedo llamar al IRS, a la compañía de software o al banco para resolver problemas con mi Pago de impacto económico?

Las personas deben visitar IRS.gov para obtener la información más actualizada sobre la segunda ronda de Pagos de impacto económico en lugar de llamar a la agencia o sus instituciones financieras o proveedores de software de impuestos. Los asistentes telefónicos del IRS no tienen información adicional más allá de lo que está disponible en IRS.gov.