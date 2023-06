Hallan culpable a padre de Harmony, niña que no ha sido vista desde hace 4 años

Un hombre de New Hampshire que enfrenta un cargo de asesinato en relación con la desaparición de su hija de 5 años, a quien no se ha visto desde 2019 y se presume muerta, fue declarado culpable de una serie de cargos de armas no relacionados.

Un jurado del condado Hillsborough había acusado formalmente a Adam Montgomery en marzo de dos cargos, cada uno de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y ser un criminal de carrera armado. Se alega que estuvo en posesión de armas a pesar de que tiene múltiples condenas por delitos graves en New Hampshire y Massachusetts.

Fue declarado culpable de todos los cargos el jueves. Aún no se ha fijado una fecha para la sentencia.

Durante el juicio, los fiscales llamaron a la esposa de Adam, Kayla Montgomery, como testigo. Pese a estar casados, ambos están separados.

Montgomery se declaró inocente en octubre de un cargo de asesinato en segundo grado, falsificación de evidencia física y abuso de un cadáver. Las autoridades alegan que mató a su hija, Harmony Montgomery, golpeándola repetidamente en la cabeza con el puño.

Está programado para ser juzgado por esos cargos en agosto.