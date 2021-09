Nueva York y EEUU recuerdan con melancolía las víctimas del 11 de septiembre, 20 años después

Lo que debes saber Se cumplen 20 años de los ataques terroristas contra las torres gemelas en Nueva York y el Pentágono, ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Un grupo de héroes logró frustrar un posible tercer ataque tras ocasionar que un avión se estrellara en Pensilvania.

Usando aviones secuestrados como misiles, terroristas infligieron los ataques terroristas más mortíferos en suelo estadounidense, cobrando casi 3,000 vidas, derribando las torres gemelas y marcando el comienzo de una era de miedo.

Estados Unidos conmemora este sábado el aniversario histórico bajo el manto de una pandemia y a la sombra de una frenética retirada de de las tropas de Afganistán, que cayó en manos de los mismos gobernantes militantes que dieron refugio a los conspiradores de los ataques de 2001.

NUEVA YORK - Los estadounidenses celebraron solemnemente el 20 aniversario del 11 de septiembre este sábado, recordando el ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense apenas unas semanas después del tenso final de la guerra de Afganistán.

Con un toque de campana y un momento de silencio, la ceremonia del aniversario en la zona cero de Nueva York comenzó exactamente dos décadas después de que comenzara el ataque con el primero de cuatro aviones secuestrados estrellándose contra una de las torres gemelas del World Trade Center.

“Se sintió como si un espectro maligno hubiera descendido sobre nuestro mundo, pero también fue un momento en el que muchas personas actuaron más allá de lo común”, dijo Mike Low, cuya hija, Sara Low, era asistente de vuelo en ese avión.

"A medida que avanzamos estos 20 años, encuentro sustento en un continuo aprecio por todos aquellos que se convirtieron en más que personas comunes", dijo el padre a una multitud que incluía al presidente Joe Biden y los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton.

El aniversario se desarrolló bajo el manto de una pandemia y a la sombra de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que ahora está gobernado por el mismo grupo militante talibán que dio refugio a los conspiradores del 11 de septiembre.

El actual presidente y sus predecesores mostraron un acto de unión al acudir junto a sus esposas a los actos de Nueva York.

“Es difícil porque esperabas que este fuera un momento diferente y un mundo diferente. Pero a veces la historia comienza a repetirse y no de la mejor manera ”, dijo Thea Trinidad, quien perdió a su padre en los ataques y leyó los nombres de las víctimas en la ceremonia en la zona cero de Nueva York.

Bruce Springsteen y los actores de Broadway Kelli O’Hara y Chris Jackson cantaron en la conmemoración, pero por tradición, ningún político habló allí. En un video publicado el viernes por la noche, Biden abordó el continuo dolor de la pérdida, pero también destacó lo que llamó la "lección central" del 11 de septiembre: "que en nuestro punto más vulnerable…la unidad es nuestra mayor fortaleza".

Biden también presentó sus respetos en los otros dos sitios donde los conspiradores del 11 de septiembre estrellaron los aviones: el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, Pensilvania. Los ataques cobraron la vida de casi 3,000 personas.

En el sitio de Pensilvania, donde los pasajeros y la tripulación lucharon para recuperar el control de un avión que se cree que fue apuntado contra el Capitolio de Estados Unidos o la Casa Blanca, el expresidente George W. Bush dijo que el 11 de septiembre demostró que los estadounidenses pueden unirse a pesar de sus diferencias.

El dolor de perder a sus colegas durante la tragedia sigue vivo aunque han transcurridos 20 años desde entonces.

“Gran parte de nuestra política se ha convertido en un llamamiento desnudo a la ira, el miedo y el resentimiento”, dijo el presidente que estuvo en el cargo el 11 de septiembre. “En el día de juicio y dolor de Estados Unidos, vi a millones de personas tomar instintivamente la mano de su vecino y unirse por la causa de los demás. Ese es el conocimiento de Estados Unidos ".

“Es la versión más auténtica de nosotros mismos. Es lo que hemos sido y lo que podemos volver a ser ”.

Calvin Wilson dijo que un país polarizado ha "perdido el mensaje" del heroísmo de los pasajeros y la tripulación del vuelo, que incluía a su cuñado, LeRoy Homer.

“No nos enfocamos en el daño. No nos centramos en el odio. No nos centramos en las represalias. No nos enfocamos en la venganza ”, dijo Wilson antes de la ceremonia. “Nos enfocamos en el bien que han hecho todos nuestros seres queridos”.

El expresidente Donald Trump no se unió a otros expresidentes en las ceremonias de aniversario, pero lanzó un video en el que habló de la tristeza del 11 de septiembre y atacó a Biden por la retirada de Afganistán. Trump planeaba estar en Nueva York, además de brindar comentarios en un combate de box en Florida por la noche.

Otras celebraciones, desde la colocación de una ofrenda floral en Portland, Maine, hasta un desfile de camiones de bomberos en Guam, se planearon en un país que ahora está lleno de placas, estatuas y jardines conmemorativos del 11 de septiembre.

Los ataques marcaron el comienzo de una nueva era de miedo, guerra, patriotismo y, finalmente, polarización.

Redefinieron la seguridad, cambiaron los controles de los aeropuertos, las prácticas policiales y los poderes de vigilancia del Gobierno.

Una "guerra contra el terror" llevó a las invasiones de Irak y Afganistán, donde la guerra estadounidense más larga terminó el mes pasado con un puente aéreo masivo y apresurado interrumpido por un atentado suicida que mató a 169 afganos y 13 militares estadounidenses y se atribuyó a una rama de la Grupo extremista Estado Islámico. A Estados Unidos ahora le preocupa que al-Qaida, la red terrorista detrás del 11 de septiembre, pueda reagruparse en Afganistán, donde la bandera de los talibanes voló una vez más sobre el palacio presidencial el sábado.

Dos décadas después de ayudar a clasificar y tratar a colegas heridos en el Pentágono el 11 de septiembre, el coronel retirado del ejército Malcolm Bruce Westcott está entristecido y frustrado por la continua amenaza del terrorismo.

"Siempre sentí que mi generación, mi cohorte militar, se encargaría de ello, no se lo pasaríamos a nadie más", dijo Westcott, de Greensboro, Georgia. "Y lo pasamos".

En la zona cero, los familiares de varias víctimas agradecieron a las tropas que lucharon en Afganistán, mientras que Melissa Pullis dijo que estaba "simplemente feliz de que todas las tropas hayan salido de Afganistán".

“No podemos perder más militares. Ni siquiera sabemos por qué estamos peleando, y 20 años se fueron por el desagüe ”, dijo Pullis, quien perdió a su esposo, Edward, y cuyo hijo Edward Jr. está sirviendo en el USS Ronald Reagan.

El oficial expresó que su fe lo mantuvo fuerte durante la tragedia.

En este punto, muchos de los familiares que recitan los nombres de las víctimas son demasiado jóvenes para haber conocido a sus parientes perdidos. Pero las familias hablaron de vidas truncadas, hitos perdidos y una pérdida que todavía se siente inmediata. Varios también pidieron el regreso de la solidaridad que surgió durante un tiempo después del 11 de septiembre, pero pronto cedió.

Los musulmanes estadounidenses tuvieron que soportar sospechas, vigilancia y crímenes de odio. La búsqueda para comprender el costo catastrófico de los ataques terroristas provocó cambios en el diseño de los edificios y las comunicaciones de emergencia, pero también estimuló las teorías de conspiración que sembraron una cultura de escepticismo. Crecieron cismas y resentimientos sobre la inmigración, el equilibrio entre la tolerancia y la vigilancia, el significado del patriotismo, la forma correcta de honrar a los muertos y el alcance de una promesa de "nunca olvidar".

Trinidad tenía 10 años cuando escuchó a su padre, Michael, despedirse de su madre por teléfono desde el centro comercial en llamas. Recuerda el dolor, pero también el compañerismo de los días que siguieron, cuando todo Nueva York "se sentía como si fuera una familia".

“Ahora, cuando siento que el mundo está tan dividido, solo deseo que podamos volver a eso”, dijo Trinidad, de Orlando, Florida. "Siento que hubiera sido un mundo tan diferente si hubiéramos podido aferrarnos a ese sentimiento".