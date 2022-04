Comité Judicial vota nominación de la jueza Jackson a la Corte Suprema

WASHINGTON — La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos se apresta a votar este lunes su recomendación acerca de la nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema de Justicia en reemplazo del magistrado Stephen Breyer, quien se retirará al finalizar el presente término.

Se espera que los votos queden divididos igualmente en sus líneas partidarias: 11 demócratas a favor y 11 republicanos en contra.

Esto quiere decir que el proceso quede estancado en el Comité Judicial, por lo que el líder mayoritario del senado, el demócrata Chuck Schumer, seguramente presente una moción para liberar el estancado proceso y presentarlo directamente en el Senado, donde finalmente se votaría el viernes.

ES LA PRIMERA MUJER DE RAZA NEGRA NOMINADA A LA CORTE SUPREMA

Una senadora republicana, Susan Collins, ya anunció que votaría a favor de la jueza Jackson, lo que aseguraría la aprobación de la jueza para la Corte Suprema ya que el Senado presenta 50 demócratas y 50 republicanos, además del voto de la vicepresidente, kamala Harris, que podría decidir un empate.

Jackson, de 51 años, es la primera mujer de raza negra nominada a un lugar en el máximo tribunal de la nación.

La jueza nacida en Washington DC y criada en Miami, enfrentó duros cuestionamientos ante el Comité Judicial, especialmente de parte de republicanos.

Jackson sería la tercera persona de raza negra en la Corte Suprema en caso de ser confirmada, luego de Thurgood Marshall y Clarence Thomas, y la primera mujer de raza negra.

La jueza ya se presentó ante el mismo comité el año pasado, luego que el presidente Joe Biden la eligiera para ocupar el lugar disponible en la corte federal de apelaciones en Washington, la cual se ubica muy cerca de la Corte Suprema.

"Eres una persona que es mucho más que tu raza y género. Eres cristiana, eres mamá, eres intelectual, amas los libros, pero a mí, lo siento, me cuesta no mirarte y no ver a mi mamá", dijo el senador demócrata.

La American Bar Association, que es el colegio estadounidense de abogados que revisa las nominaciones del poder judicial, otorgó a Jackson el viernes el rango más alto, considerándola de manera unánime “bien calificada”.