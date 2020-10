“No les he dicho a mis hijos que su papá murió”: esposa de trabajador fallecido en colapso de obra

HOUSTON – Son tres familias las que aún no han podido recuperar a sus seres queridos muertos tras el desplome de una escalera desde el piso 13 en un edificio al oeste de Houston este lunes.

Una de ellas es la de Alexander Santos, oriundo de Honduras, y cuya esposa aún se encuentra en shock tras la tragedia ocurrida el lunes pasado al mediodía.

Su esposa, Karla Valderas, vive no solo su dolor como mujer, sino también como madre, pues no ha sido capaz de darles la triste noticia a sus tres pequeños hijos, quienes hasta ahora saben que su papá salió a trabajar y no ha regresado.

“Mis niños aún creen que él está trabajando”, dijo Karla en su diálogo con Telemundo Houston y agregó que ahora solo quiere “recuperar el cuerpo de mi esposo”.

Las autoridades aún trabajan en la verificación de la estabilidad estructural de la obra y solo cuando el grupo de ingenieros dé vía libre accederán a las instalaciones para sacar los cadáveres.

Así mismo continúan las labores de investigación para determinar qué motivo el colapso de la escalera en el edificio ubicado en City Centre y que será la futura sede principal de la compañía petrolera Marathon Oil.