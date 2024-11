En video: el desgarrador pedido de una madre que mató a sus dos hijitos

COLUMBIA, Carolina del Sur - Un consejo de libertad condicional decidió el miércoles que Susan Smith debería permanecer en prisión 30 años después de haber asesinado a sus hijos al arrojar su coche a un lago de Carolina del Sur mientras ellos estaban sujetados en sus asientos de coche.

Fue la primera audiencia de libertad condicional para Smith, de 53 años, quien cumple una condena de cadena perpetua después de que un jurado la condenara por asesinato, pero decidiera no sentenciarla a muerte. Según la ley estatal de la época, ahora que ha pasado 30 años tras las rejas, es elegible para una audiencia de libertad condicional cada dos años.

Smith tuvo la oportunidad de presentar su caso al consejo de libertad condicional por enlace de video desde su prisión de mujeres. Luego se desconectó, y su exmarido y padre de los niños que mató, junto con el fiscal de su juicio de 1995, pidieron que permaneciera encarcelada.

Smith asesinó a Michael, de 3 años, y a Alex, de 14 meses, porque un hombre con quien tenía una aventura sugirió que los niños eran la razón por la que no podían tener un futuro juntos, dijeron los fiscales.

La libertad condicional en Carolina del Sur se concede solo aproximadamente el 8% de las veces y es menos probable con la primera aparición de un recluso ante el consejo, en casos notorios o cuando los fiscales y las familias de las víctimas se oponen.

Smith previamente pidió su libertad al consejo penitenciario.

QUÉ DIJO SUSAN SMITH

Presentó su caso por enlace de video desde la prisión. Cuando comenzó a hablar, empezó a decir que estaba “muy arrepentida”, luego rompió a llorar y bajó la cabeza.

“Sé que lo que hice fue horrible”, dijo Smith, haciendo una pausa y luego continuando con voz temblorosa. “Y daría cualquier cosa por poder cambiarlo”.

El consejo de libertad condicional preguntó a Smith sobre los recursos de la ley utilizados para tratar de localizar a sus hijos. En respuesta, ella le dijo al consejo que estaba “solo asustada” y “no sabía cómo decírselo”.

“Lo siento, no sé, sé que no es suficiente; sé que no lo es”, dijo Smith.

En sus declaraciones finales, Smith apeló a su fe cristiana, diciendo: “Dios es una gran parte de mi vida”. Dios la había perdonado por sus crímenes, dijo Smith, y pidió lo mismo del consejo.

“Pido que muestren ese tipo de misericordia también”, dijo.

Un grupo de unas 15 personas entró en la sala para instar en contra de la libertad condicional. Incluían a su exmarido y padre de los niños, David Smith; miembros de su familia; fiscales; y funcionarios de la ley.

El fiscal Tommy Pope habló primero, recordando al consejo que los fiscales habían buscado originalmente la pena de muerte. Pope caracterizó el crimen de Smith como egoísta, diciendo “Susan siempre se ha centrado en Susan”. Su decisión, dijo, se centró en una “elección horrible, horrible de elegir a un hombre sobre su familia”.

Una decisión de conceder la libertad condicional requiere un voto de dos tercios de los miembros del consejo presentes en la audiencia, según el Departamento de Probación, Libertad Condicional y Perdón de Servicios del estado.

Antes de que Smith testificara, escuchó estoicamente la declaración de su abogado, Tommy Thomas, quien describió la situación como una sobre “los peligros de la salud mental no tratada”. Ella tenía varios problemas de salud mental siendo adolescente que no fueron atendidos y produjeron “resultados horrendos”, dijo Thomas.

También mencionó que ella no tenía antecedentes penales antes de su condena, lo que la hacía “de bajo riesgo” para el público.

Smith tiene arreglos para trabajar con un profesional de salud mental si es liberada bajo libertad condicional, dijo Thomas. También tiene planes de vivir con su hermano.

Smith hizo titulares internacionales en octubre de 1994 cuando dijo que había sido secuestrada a altas horas de la noche cerca de la ciudad de Union y que un hombre negro se había llevado a sus hijos dentro del coche.

Las afirmaciones de Smith, quien es blanca, reflejaron estereotipos racistas de hombres negros siendo un peligro para las mujeres blancas y avivaron preocupaciones sobre el crimen que perduran hoy en día.

Durante nueve días, Smith hizo numerosas y a veces llorosas súplicas pidiendo que Michael y Alex fueran devueltos sanos y salvos. Todo el tiempo, los niños estaban en el coche de Smith en el fondo del cercano lago John D. Long, dijeron las autoridades.

Los investigadores dijeron que la historia de Smith no cuadraba. Los secuestradores de coches generalmente solo quieren un vehículo, así que los investigadores preguntaron por qué dejarían salir a Smith pero no a sus hijos. El semáforo donde Smith dijo que se había detenido cuando le robaron el coche solo estaría en rojo si otro coche estaba esperando cruzar, y Smith dijo que no había otros coches alrededor. Otros detalles de la historia tampoco tenían sentido.

Smith finalmente confesó haber dejado que su coche rodara por una rampa de botes y se hundiera en el lago. Una recreación de los investigadores mostró que tomó seis minutos para que el Mazda se sumergiera bajo la superficie, mientras que cámaras dentro del vehículo mostraron agua entrando por las rejillas y subiendo constantemente.

Los cuerpos de los niños fueron encontrados colgando boca abajo en sus asientos de coche, una mano pequeña presionada contra una ventana,

Los fiscales dijeron que Smith estaba teniendo una aventura con el hijo adinerado del dueño del negocio donde trabajaba. Él terminó la relación porque ella tenía dos hijos pequeños.

Los abogados de Smith dijeron que estaba arrepentida, sufría un colapso mental y tenía la intención de morir junto a sus hijos pero salió del coche en el último momento.

El juicio de 1995 de la joven madre se convirtió en una sensación nacional y un referente de crimen de la vida real aunque no fue televisado. Sus abogados trabajaron para salvarle la vida, señalando que el padre de Smith se había suicidado y que su padrastro estaba teniendo relaciones sexuales con ella junto con el dueño del negocio donde trabajaba.

Desde la prisión, Smith puede hacer llamadas telefónicas y responder mensajes de texto, muchos provenientes de periodistas y hombres interesados.

Esos mensajes y llamadas telefónicas fueron liberados bajo la ley de registros abiertos de Carolina del Sur, algo que Smith inicialmente no se dio cuenta de que podría suceder. Ella dijo que la invasión de su privacidad la molestó junto con la revelación pública de que estaba manejando conversaciones sobre el futuro con varios hombres.

Algunos hombres saben por qué es famosa. Otros son más cautelosos. Uno le dijo que iba a usar las fechas de su cumpleaños y las de sus hijos muertos cuando jugara la lotería Powerball. Otros charlaron sobre sus vidas y deportes. Muchos le prometieron un hogar en el exterior y una vida feliz.

Smith también tuvo relaciones sexuales con guardias. Y violó las políticas de la prisión al dar información de contacto de amigos, familiares y su exmarido a un productor de documentales que discutió pagarle por su ayuda, según el exfiscal Tommy Pope.