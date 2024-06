Estadounidense desaparece en Bahamas en medio de advertencia de viaje

Una mujer de Chicago fue reportada como desaparecida durante un viaje a las Bahamas, según la Royal Bahamas Police Force.

Taylor Casey, de 41 años, de Chicago, fue visto por última vez el 19 de junio en el área de Paradise Island en Nassau, según mostraba un folleto publicado en la página de Facebook de la Royal Bahamas Police Force.

Según la policía de Royal Bahamas, Casey figura actualmente como persona desaparecida.

El domingo, se creó un grupo de Facebook llamado "Find Taylor Casey" para "ayudar a correr la voz por todas partes para traer a nuestra querida Taylor a casa".

En enero, Estados Unidos emitió una advertencia de viaje de "Nivel 2" para las Bahamas, advirtiendo que los viajeros deberían "tener mayor precaución en las Bahamas debido a la delincuencia".

"La mayoría de los delitos ocurren en las islas de New Providence (Nassau) y Grand Bahama (Freeport)", decía el aviso. "Los delitos violentos, como robos, robos a mano armada y agresiones sexuales, ocurren tanto en áreas turísticas como no turísticas. Esté atento cuando se hospede en propiedades de alquiler vacacional a corto plazo donde las empresas de seguridad privada no tienen presencia".

NBC Chicago se ha puesto en contacto con la familia de Taylor Casey en un esfuerzo por obtener más información. Esta historia se actualizará a medida que haya más información disponible.