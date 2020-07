Muere maestra que tuvo sexo con su alumno de 12 años y luego se casó con él

SEATTLE - Mary Kay Letourneau, una maestra que se casó con su exestudiante de sexto grado después de que fue declarada culpable de violarlo en un caso que despertó interés internacional, murió el lunes a los 58 años.

Su abogado David Gehrke dijo que Letourneau murió de cáncer de colon avanzado en el suburbio de Des Moine, Seattle, donde había estado viviendo recientemente

Letourneau era una madre casada con cuatro hijos en 1996 cuando le dio clases a Vili Fualaau, de 12 años, en la escuela primaria Shorewood en Burien, un suburbio del sur de Seattle.

La policía los descubrió alrededor de la 1:20 a.m. del 19 de junio de 1996, dentro de una minivan estacionada en el Des Moines Marina.

Letourneau, que entonces tenía 34 años, inicialmente dijo a los oficiales que el menor tenía 18 años, lo que generó sospechas de que algo sexual estaba sucediendo. En la estación de policía, Fualaau y Letourneau negaron que hubieran habido "contacto".

Afirmaron que Letourneau había estado cuidando al menor y salió con él luego de que ella y su esposo tuvieron una pelea.

Aproximadamente dos meses después, la evidencia era innegable: Letourneau estaba embarazada. Tuvieron una hija, y luego, otra, concebida en 1998, después de que Letourneau se declarara culpable de violación infantil, pero antes de que comenzara a cumplir una pena de 7 años y medio en prisión.

Letourneau y Fualaau se casaron el 20 de mayo de 2005 en Woodinville, Washington, después de su liberación.

Fualaau y Letourneau caracterizaron su relación como una de amor en ese momento, incluso escribiendo un libro juntos: "Un Seul Crime, L’Amour" o "Only One Crime, Love". Su historia se convirtió en el tema de una película de USA Network, "All American Girl".

Pero no duró toda la vida: los registros judiciales del condado de King muestran que Fualaau solicitó una separación legal de Letourneau el 9 de mayo de 2017.

La madre de Fualaau presentó una demanda multimillonaria alegando que la ciudad y el distrito escolar no pudieron proteger a su hijo de la maestra. Pero los acusados ​​dijeron que la relación era tan extraña que nadie podría haberla predicho.

El abogado del distrito dijo que la relación comenzó fuera de la escuela, después de que el año académico había terminado. La policía argumentó que simplemente no tenían evidencia de abuso sexual hasta que fue demasiado tarde. Un jurado falló en contra de la familia.

La abogada de Seattle, Anne Bremner, representó a la policía en esa demanda y se hizo amiga de Letourneau, visitándola en la prisión y reuniéndose con ella para almorzar después de su liberación.

"Ella aceptó que era un delito y que tenía que cumplir su condena, pero cuando salió, no se detuvo", dijo Bremner. “Ella avanzó de una manera muy positiva y crió a esas chicas. Ella era alguien a quien yo apoyaba. Realmente quería que le fuera bien, y lo hizo".

En cuanto a la relación de Letourneau y Fualauu: "Todos dijeron que no duraría, pero lo hizo, al menos durante 20 años".

