CNBC: Millones en EEUU estarían en vías de perder su seguro médico por ley en proceso

Con el Senado a punto de debatir la legislación, serán los beneficiarios de programas como Medicaid quienes pierdan su seguro médico.

El proyecto de ley de impuestos y gastos de la Cámara de Representantes dejaría a millones de estadounidenses sin cobertura médica, según expertos, ya que los republicanos recortaron programas como Medicaid y la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio para financiar las prioridades del presidente Donald Trump, incluyendo casi $4 billones en recortes de impuestos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), entidad no partidista que controla el sistema legislativo, proyectó que alrededor de 11 millones de personas perderían su cobertura médica debido a las disposiciones del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes si se promulga en su forma actual.

Además, la CBO estimó que aproximadamente 4 millones más perderían su seguro debido a la expiración de los subsidios del Obamacare, que el proyecto de ley no extiende.

El número de personas sin seguro aumentaría como resultado de políticas que añadirían barreras de acceso, aumentarían los costos del seguro y negarían directamente los beneficios a algunas personas, como ciertos inmigrantes legales.

La legislación, conocida como la "Proyecto de Ley Grande y Hermoso", podría cambiar a medida que los republicanos del Senado lo consideren. Los recortes a la atención médica han demostrado ser un tema delicado. Un puñado de senadores republicanos —suficientes para torpedear el proyecto de ley— no parecen respaldar los recortes a Medicaid, por ejemplo.

El proyecto de ley añadiría $2.4 billones a la deuda nacional a lo largo de una década, según estimó la CBO. Esto se produce tras recortar más de $900,000 millones de los programas de salud durante ese periodo, según el Modelo Presupuestario de Penn Wharton.

Los recortes suponen un cambio drástico tras el aumento gradual de la disponibilidad y la cobertura de seguros médicos en los últimos 50 años, incluyendo Medicare, Medicaid y la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, según Alice Burns, directora asociada del programa sobre Medicaid y personas sin seguro en KFF, un grupo independiente de investigación sobre políticas sanitarias.

“Esta sería la mayor retracción en el seguro médico que hemos experimentado”, declaró Burns. “Eso dificulta mucho saber cómo reaccionarían las personas, los proveedores y los estados”.

Estas son las principales maneras en que el proyecto de ley aumentaría el número de personas sin seguro.

Ninguna población está “a salvo” de los recortes propuestos a Medicaid

Los recortes a la financiación federal de Medicaid tendrán amplias implicaciones, según los expertos.

“Francamente, ninguna población está a salvo de un proyecto de ley que recorta más de $800,000 millones en 10 años de Medicaid, porque los estados tendrán que adaptarse”, declaró Allison Orris, investigadora principal y directora de políticas de Medicaid en el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un grupo de expertos de izquierda.

La disposición de la propuesta de la Cámara que llevaría a la mayoría de las personas a perder Medicaid y, por lo tanto, a quedarse sin seguro, serían los nuevos requisitos laborales que se aplicarían a los estados que ampliaron Medicaid bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, según Orris.

Los requisitos laborales afectarían la elegibilidad de las personas de entre 19 y 64 años que no cuenten con una exención que les permita calificar. Las personas afectadas tendrían que demostrar que trabajaron o participaron en actividades que les permitieran calificar durante al menos 80 horas al mes.

Los estados también tendrían que verificar que los solicitantes cumplan con los requisitos durante uno o más meses consecutivos antes de la cobertura, además de realizar redeterminaciones al menos dos veces al año para garantizar que las personas que ya tienen cobertura sigan cumpliendo con los requisitos.

En una entrevista dominical con el programa "Meet the Press" de NBC News, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, afirmó que "4.8 millones de personas no perderán su cobertura de Medicaid a menos que así lo decidan", argumentando que los requisitos laborales no son demasiado "engorrosos".

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) ha estimado que los requisitos laborales provocarían que 5.2 millones de adultos perdieran su cobertura federal de Medicaid. Si bien algunos de ellos podrían obtener cobertura en otros lugares, la CBO proyecta que el cambio aumentaría el número de personas sin seguro en 4.8 millones.

Esas estimaciones podrían estar subestimadas, ya que no incluyen a todas las personas que califican pero que no declaran correctamente sus horas de trabajo ni presentan la documentación correspondiente si califican para una exención, señaló Burns, de KFF.

En total, 10.3 millones de personas perderían Medicaid, lo que significaría que 7.8 millones de personas perderían su seguro médico, afirmó Burns.

Los beneficiarios todavía tienen confianza en las promesas que ha hecho el presidente Trump, quien ha reiterado que no hará los recortes.

La propuesta genera desafíos para la financiación estatal de Medicaid

Si bien los estados han utilizado los impuestos a los proveedores de atención médica para generar fondos para Medicaid, la propuesta de la Cámara de Representantes pondría fin al uso de esos gravámenes en el futuro, afirmó Orris.

En consecuencia, con menos ingresos y apoyo federal, los estados se enfrentarán a la difícil decisión de tener que recortar la cobertura o recortar otras partes de su presupuesto estatal para mantener su programa de Medicaid, afirmó Orris.

Por ejemplo, los servicios domiciliarios y comunitarios podrían enfrentar recortes para preservar la financiación de beneficios obligatorios como la atención hospitalaria para pacientes hospitalizados y ambulatorios, señaló.

La propuesta de la Cámara también retrasaría hasta 2035 dos normas de elegibilidad de la era Biden que pretendían facilitar la inscripción y renovación de Medicaid para las personas, especialmente los adultos mayores y las personas con discapacidad, explicó Burns.

Los estados también verían reducida su tasa federal de contrapartida para los gastos de Medicaid si ofrecen cobertura a inmigrantes indocumentados, afirmó.

La administración Trump está preparando planes para reducir en alrededor de un tercio el presupuesto federal de salud.

Los recortes a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio son "imprudentes" pero "consecuentes"

Más de 24 millones de personas tienen seguro médico a través de los mercados de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Son una fuente esencial de cobertura para quienes no tienen acceso a un seguro médico en sus trabajos, incluyendo a los trabajadores autónomos, aquellos con bajos salarios y las personas mayores que aún no califican para Medicare, según investigadores del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP).

La legislación de la Cámara de Representantes reduciría drásticamente la inscripción en la ACA y, por lo tanto, el número de personas con seguro, debido al efecto combinado de varios cambios en lugar de una sola propuesta, escribió Drew Altman, presidente y director ejecutivo de KFF.

“Muchos de los cambios son técnicos y poco fiables, aunque tengan consecuencias”, escribió Altman.

El vencimiento de los subsidios de la ACA aumenta los costos de cobertura

La inscripción en la ACA está en su nivel más alto. La inscripción se ha más que duplicado desde 2020, lo que los expertos atribuyen en gran medida a los subsidios de seguros mejorados ofrecidos por los demócratas en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y posteriormente extendidos hasta 2025 por la Ley de Reducción de la Inflación.

Estos subsidios, llamados "créditos fiscales para las primas", reducen efectivamente las primas mensuales de los consumidores. Los créditos pueden solicitarse al momento de la declaración de impuestos, o los hogares pueden optar por obtenerlos por adelantado mediante primas más bajas.

El Congreso también amplió el grupo de elegibilidad para los subsidios a más hogares de ingresos medios y redujo la contribución anual máxima que los hogares realizan para el pago de las primas, según los expertos.

Los subsidios mejorados redujeron las primas de los hogares en 2024 en $705, o un 44%, a $888 al año, desde $1,593, según KFF.

La legislación republicana de la Cámara de Representantes no extiende los subsidios mejorados, lo que significa que expirarían después de este año.

Aproximadamente 4.2 millones de personas quedarán sin seguro en 2034 si expira el crédito fiscal para primas ampliado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

“Podrían decidir no obtener cobertura simplemente porque no pueden costearla”, afirmó John Graves, profesor de políticas sanitarias y medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt.

La cobertura será más cara para quienes permanezcan en un plan del mercado: una familia típica de cuatro personas con ingresos de $65,000 pagará $2,400 más al año sin el crédito fiscal para primas mejorado, según estimó el CBPP.

Burocracia adicional para la elegibilidad y la inscripción

Se espera que más de 3 millones de personas pierdan la cobertura de la Ley de Cuidado de Salud Asequible como resultado de otras disposiciones de la legislación de la Cámara, según proyectó la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Otros cambios importantes incluyen amplios ajustes a la elegibilidad, según Kent Smetters, profesor de economía empresarial y políticas públicas en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Por ejemplo, el proyecto de ley acorta el período anual de inscripción abierta en aproximadamente un mes, hasta el 15 de diciembre, en lugar del 15 de enero, en la mayoría de los estados.

Pon fin a la reinscripción automática al seguro médico —utilizada por más de la mitad de las personas que renovaron su cobertura en 2025— al exigir a todos los afiliados que tomen medidas para mantener su cobertura cada año, según la CBPP.

El proyecto de ley también prohíbe a los hogares recibir subsidios o reducciones de costos compartidos hasta que verifiquen detalles de elegibilidad como ingresos, estatus migratorio, cobertura médica y lugar de residencia, según KFF.

Graves afirma que añadir trámites administrativos a los planes de salud es como conducir una carreta de manzanas por un camino difícil.

"Cuanto más baches haga el camino, más manzanas se caerán de la carreta", afirmó.

Eliminación del límite para los reembolsos de subsidios

Otra gran novedad: El proyecto de ley eliminaría los límites para los reembolsos de las primas.

Los hogares que reciben subsidios federales deben estimar sus ingresos anuales, lo que determina su crédito fiscal total para las primas. Deben reembolsar cualquier exceso de subsidio durante la temporada de impuestos, si sus ingresos anuales fueron superiores a su estimación inicial.

La ley actual limita el reembolso para muchos hogares, pero el proyecto de ley de la Cámara exigiría que todos los beneficiarios del crédito fiscal para las primas reembolsen el monto total de cualquier exceso, independientemente de sus ingresos, según KFF.

Si bien este requisito parece razonable, Altman, de KFF, afirmó que es irrazonable e incluso "cruel" en la práctica.

“Los ingresos de las personas de bajos ingresos pueden ser volátiles, y muchos consumidores del Mercado de Seguros de Salud tienen trabajos por hora, dirigen sus propios negocios o combinan varios empleos, lo que les dificulta, si no imposibilita, predecir con precisión sus ingresos para el próximo año”, escribió.

Restringiendo el uso por parte de inmigrantes

El proyecto de ley de la Cámara también limita la elegibilidad para seguros del Mercado de Seguros de Salud para algunos grupos de inmigrantes legales, según los expertos.

A partir del 1 de enero de 2027, muchos inmigrantes legalmente presentes, como refugiados, asilados y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), no podrán acceder a seguros subsidiados en los mercados de la ACA, según KFF.

Además, el proyecto de ley prohibiría a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en todos los estados comprar seguros a través de los mercados de la ACA.

Los beneficiarios de DACA —un subgrupo de la población inmigrante conocida como "Dreamers"— actualmente se consideran residentes legales a efectos de la cobertura médica. Esto les permite inscribirse y obtener subsidios y reducciones de costos compartidos en 31 estados y el Distrito de Columbia.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en CNBC. Haz clic aquí para leerlo.