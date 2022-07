El premio del Mega Millions sube a $1,280 millones apenas horas antes del próximo sorteo

Uno de los premios de lotería más grandes del país se hizo un poco más grande este viernes cuando el Mega Millions aumentó a un estimado de $1,280 millones.

De esta forma se mantiene como el tercer premio de lotería más grande en la historia de Estados Unidos, detrás de los premios de $1,500 millones ganados en 2018 y 2016.

El premio Mega Millions ha crecido tanto porque han pasado más de tres meses desde que alguien acertó los seis números del juego y se llevó el premio mayor. Eso equivale a 29 sorteos consecutivos sin ganador.

Antes de apresurarse a gastar $2 en un boleto, tenga en cuenta que las probabilidades de ganar el premio mayor de Mega Millions son asombrosas de 1 en 302.5 millones.

El premio de $1,280 millones es para los jugadores que obtienen sus ganancias a través de una anualidad pagada durante 29 años. Casi todos los ganadores toman la opción en efectivo, que para el sorteo del viernes tiene un valor estimado de $747.2 millones.

LOS PREMIOS MÁS GRANDES EN LA HISTORIA DEL MEGA MILLIONS

El récord actual de Mega Millions es de $1,536 millones, vendido en Carolina del Sur en octubre de 2018. El segundo premio más grande en la historia de esta lotería se entregó en enero del 2021 en Michigan, Kansas, por $1,000 millones.

El Powerball tiene el récord mundial de un premio mayor valorado en $1,586 millones compartido entre tres boletos ganadores el 13 de enero de 2016.

Nadie ha ganado el premio mayor de Mega Millions desde el 15 de abril, lo que permitió que el premio mayor creciera más y más en los últimos tres meses.

Un período tan largo sin un ganador es raro, pero también refleja las probabilidades increíblemente pequeñas de acertar los seis números: uno en 302.5 millones.

Esos premios también estarían sujetos a impuestos federales, y la mayoría de los estados también recibirían una parte.

UN POCO DE HISTORIA DE LAS LOTERÍAS EN EL MUNDO

Las loterías en EEUU inicialmente reflejaron juegos similares en Europa, y en 1776 se creó una para ayudar a financiar la Guerra Revolucionaria.

Las loterías siguen siendo populares en Europa. El juego Eurojackpot pagó un premio de $120 millones de euros ($121.9 millones) la semana pasada a alguien en Dinamarca, y un jugador en el Reino Unido ganó recientemente un premio de Euromillones de $230 millones de euros ($233.6 millones).

Arjan van't Veer, secretario general de la Asociación Europea de Loterías, señaló que también hay numerosas loterías nacionales.

Entre los más célebres está El Gordo de España.

Aunque no se lleva a cabo hasta el 22 de diciembre, el 5 de julio comenzó una gran campaña de promoción. El esfuerzo siempre incluye videos promocionales, como uno este verano que presenta a un sabelotodo que se expone como un ignorante porque no sabe nada. No sé dónde se venden las entradas.

Los juegos Mega Millions y Powerball de EEUU pueden ofrecer premios individuales más grandes, pero los 2,400 millones de euros de El Gordo (US$ 2,400 millones) son el juego más grande en premios totales. Alrededor del 70 % de los ingresos de la lotería pagan los premios y el resto va al gobierno.

El premio mayor es de 4 millones de euros (4 millones de dólares). Pero el boleto estándar que compran las personas es un “décimo” de 20 euros, o una décima parte de un boleto completo, por lo que las personas con el número ganador en su décimo obtienen 400,000 euros (406,340 dólares), o alrededor de 330,000 euros (335,268 dólares) después de impuestos.