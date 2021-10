ORLANDO, Florida - Los funcionarios escolares en el centro de Florida le dijeron a una mujer que ya no podía ser voluntaria en la escuela primaria de sus hijos después de que otro padre encontró su página en un sitio web solo para adultos con fotos y videos explícitos.

Victoria Triece, de 30 años, dice que se gana la vida publicando imágenes en el sitio web, donde la gente paga una suscripción para ver su contenido, informó el Orlando Sentinel.

Ahora planea demandar a las escuelas públicas del condado Orange por $1 millón después de que le dijeron que ya no se le permite ser voluntaria en la escuela primaria Sand Lake de Orlando, donde sus hijos, de 5 y 10 años, asisten a la escuela.

Durante cinco años, Triece ha sido parte del programa de voluntariado ADDition de la escuela, haciendo de todo, desde ayudar a los estudiantes con sus asignaciones hasta organizar fiestas en clase.

"Todo a lo que me dediqué me fue arrebatado de las manos sin una razón adecuada", dijo el jueves en una conferencia de prensa con sus abogados.

Triece, cuya cuenta de Twitter se vincula al sitio para adultos, trabajó para OnlyFans durante más de dos años antes de que otro padre aparentemente se registrara, pagara por el contenido y notificara a la escuela, dijeron ella y sus abogados.

"Habrá un porcentaje de padres que levantarán sus brazos morales y la señalarán con su dedo discriminatorio y le dirán: 'No te queremos cerca de nuestros hijos'", dijo el abogado Mark NeJame. "Bueno, no se habrían enterado porque ella lo mantuvo alejado de los niños. No puedes acceder a ella a menos que seas un adulto ".

El portavoz del distrito escolar, Michael Ollendorff, se negó a comentar, citando un "litigio potencial, pendiente o en curso".

Pero le dijo al periódico sobre varios documentos que detallan las pautas para los voluntarios de ADDition, ninguno de los cuales gobierna explícitamente lo que hacen los voluntarios fuera del campus.

Triece pasó una verificación de antecedentes requerida y no tiene antecedentes penales, según WESH. Dijo que también se viste apropiadamente cuando asiste a funciones escolares y tiene una buena relación con los maestros y los padres.

Dijo que quiere ser restituida a su cargo de voluntaria y compensada por el distrito por la vergüenza y el impacto en su vida.

"Ahora se supone que debo entrar al edificio y no sé qué le dijeron a la maestra de mi hijo", dijo. "No sé qué se le ha dicho de mí a nadie en esa escuela".

Un padre que se enteró de su despido la refirió al bufete de abogados, y otros padres se han acercado para mostrar su apoyo, dijo.

"Un minuto de mi trabajo al día no es toda mi vida, no es mi vida de ser madre o ser madre", dijo. "Creo que todo el mundo está anonadado porque dicen: 'Te conocemos, sabemos quién eres'".