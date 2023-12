“No era mi tiempo para irme”: la atacan brutalmente mientras salía de su casa

Una madre soltera fue víctima de un violento asalto mientras salía de su casa en Long Beach, California.

El incidente ocurrió el sábado en la madrugada, en las afueras de su apartamento ubicado en la intersección de las calles 25 y Cedar.

Beth Quintana dijo que iba saliendo de su apartamento, alrededor de las 4:20 a.m., para irse a trabajar, cuando vio a un hombre aproximarse en una bicicleta, antes de amenazarla con un cuchillo y golpearla brutalmente.

Quintana indicó que su reacción fue luchar por su vida y pensar en el gran amor que le tiene a sus dos hijos. El hombre la golpeó a puñetazos hasta que salió un vecino y se dio a la fuga.

“No era mi tiempo para irme, mi historia no iba terminar allí”, dijo Quintana. “Que tengo seres queridos y quiero estar allí para ellos”, agregó.

Quintana quedó con huesos quebrados en la nariz, pómulo y ceja, y casi perdió un dedo al tratar de esquivar el cuchillo del sospechoso. También perdió dinero que llevaba para los regalos de Navidad de sus hijos.

Pero cuando reflexionó sobre el ataque, Quintana afirmó que paradójicamente ganó con esta experiencia.

“Siento que gané fuerza, que no lo iba a dejar que se llevara mis cosas, no lo iba a dejar de que me violara, no lo iba a dejar que me apuñalara”, dijo Quintana. “Voy a seguir adelante, sé que no estoy bien ahora, pero lo voy a estar”, aseguró.

La compañera de apartamento de Quintana, Linda Torres, indicó que considerando la larga recuperación que le espera a la mujer, solo pensó en apoyarla.

“Y lo único que pude hacer pues es hacerle su GoFundMe y ojalá que la ayudaran, porque apenas empezó su trabajo”, dijo Torres. “Entonces ahorita ella no tiene tiempo libre pagado, no tiene nada de vacaciones", agregó.

El sospechoso sigue prófugo. TELEMUNDO 52 contactó al Departamento de Policía de Long Beach sobre la investigación del caso, pero aún se esperaba una respuesta al momento de publicar este artículo.