Los detalles de la ley de Texas; ¿Cuántas mujeres y niñas podrían verse afectadas?

DALLAS — El gobernador Greg Abbott, al defender las restricciones al aborto en Texas, dijo que las mujeres y niñas violadas no se verán obligadas a dar a luz porque la nueva ley de su estado “prevé al menos seis semanas para que una persona pueda abortar”, pero el embarazo no funciona así.

La ley de Texas, que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que entrara en vigor el 1 de septiembre, prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos pueden detectar actividad cardíaca fetal, lo que suele ocurrir alrededor de la sexta semana de embarazo.

Sin embargo, seis semanas de embarazo no significan que una mujer tenga seis semanas para tomar una decisión.

Este es un vistazo a la nueva ley de Texas, considerada como la mayor afrenta al derecho constitucional al aborto en décadas:

¿CUÁNDO SABE UNA PERSONA QUE ESTÁ EMBARAZADA?

Una prueba de embarazo positiva no marca el primer día de un embarazo. Más bien, la edad gestacional se mide por el primer día del último periodo de la mujer o niña. Un ciclo menstrual típico es de 28 días, aunque muchas personas tienen ciclos irregulares que son más largos o más cortos.

La ovulación, el momento en que se libera un óvulo de un ovario y es más probable la concepción, se produce cerca de la mitad del ciclo.

Por lo general, las mujeres no se realizan una prueba de embarazo sino hasta que no les llega la menstruación. Las que tienen ciclos irregulares o embarazos no planeados podrían no enterarse del embarazo sino hasta después de la sexta semana.

A veces, las pruebas de embarazo ultrasensibles pueden detectar un embarazo unos cinco o seis días antes de la fecha prevista de menstruación.

Esto significa que una persona que tenga periodos regulares y lleve un seguimiento cuidadoso de su ciclo no podría conocer un resultado positivo antes de las cuatro semanas de embarazo. Así, tendría dos semanas o menos para abortar en Texas.

“Esta ley no te da seis semanas después de haber descubierto que estás embarazada”, señaló Amy Jones, la directora ejecutiva del Centro de Crisis por Violación del Área de Dallas.

Las declaraciones de Abbott la dejaron “confundida” y “desalentada”, agregó.

“La información confusa sobre esta ley hace que una víctima... tenga una idea equivocada de lo que puede esperar en caso de tener que buscar servicios para interrumpir un embarazo, y creo que eso puede ser desconcertante y quizás volver a causarle un trauma”, dijo.

¿CUÁNTAS MUJERES Y NIÑAS PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR ESTA LEY?

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas estima que alrededor del 15% de los cerca de 55,000 procedimientos de aborto realizados en Texas en 2020 fueron de menos de seis semanas de edad gestacional. Eso supone unos 8,000 abortos.

Las cifras del estado están en línea con la afirmación de los proveedores de servicios de aborto, de que la ley prohibiría al menos el 85% de los abortos en Texas. En 2020, eso supondría unos 47,000 abortos.

Abbott, quien es republicano, hizo sus comentarios el martes en una conferencia de prensa cuando se le preguntó si la nueva ley obligaría a una persona violada a llevar el embarazo a término, ya que no tiene excepciones por violación o incesto.

Respondió: “No la obliga en absoluto, porque es obvio que prevé al menos seis semanas para que una persona pueda abortar”.

Abigail Aiken, una profesora asociada de la Universidad de Texas que estudia la salud reproductiva, explica que es posible que alguien no se dé cuenta de que su periodo se ha retrasado hasta pasados unos días o incluso una semana, “y eso hace que ya tengas unas cinco semanas”.

“Y después de eso... puede que necesites algún tiempo para tomar una decisión sobre lo que quieres hacer con ese embarazo, y entonces tienes que navegar por la carrera de obstáculos que la ley de Texas ya ha puesto en marcha cuando se trata de acceder al aborto en una clínica en este estado”, dijo Aiken.

La ley estatal establece que las personas que deseen abortar deben realizar al menos dos visitas a una clínica de abortos, esperando al menos 24 horas para volver después de la visita inicial. Otros requisitos son las ecografías y el material de asesoramiento.

Durante la rueda de prensa, Abbott también se comprometió a “eliminar a todos los violadores de las calles”. La oficina de Abbott no respondió a las solicitudes posteriores para hacer comentarios.

¿CUÁLES SON LOS DETALLES DE LA LEY DE TEXAS?

La ley permite a cualquier ciudadano demandar a los proveedores de servicios de aborto de Texas que incumplan la ley, así como a cualquiera que “ayude o instigue” a una mujer o niña a someterse al procedimiento. Sin embargo, no se puede demandar a las propias pacientes que se someten a un aborto.

La persona que presente la demanda no tiene que tener relación con la persona que aborta.

Y la persona que interponga la demanda tiene derecho a recibir al menos 10,000 dólares por daños y perjuicios si gana en los tribunales.

La organización Texas Right to Life, el mayor grupo antiabortista del estado, creó un sitio web para recibir información sobre presuntas infracciones a la ley y dice que tiene abogados dispuestos a iniciar acciones judiciales.

Pero el sitio web seguía sin funcionar el jueves, días después de que GoDaddy le cancelara el hosting, alegando que violaba sus condiciones de servicio.

Una portavoz de Texas Right to Life señaló que el sitio web es más bien simbólico, ya que cualquiera puede denunciar una infracción y porque las clínicas de aborto parecen estar cumpliendo la ley.

¿QUÉ PASA AHORA?

Hay un juicio en curso en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, aunque no está claro el plazo de la próxima acción.

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear la entrada en vigor de la ley mientras el caso se abre paso en el sistema judicial.

En su fallo de 5 a 4, el máximo tribunal subrayó que no estaba abordando la constitucionalidad de la ley, sino que los que solicitaron una suspensión de emergencia no habían cumplido con los requisitos necesarios para bloquearla.

El jueves, el Departamento de Justicia demandó a Texas en relación con esta ley, con el argumento de que fue promulgada “en abierto desafío a la Constitución”. La demanda pide a un juez federal que declare que la ley es inválida.