Larga espera para sacar pasaportes desencadena un purgatorio de viajes en EEUU

WASHINGTON DC— ¿Busca un pasaporte estadounidense válido para ese viaje de 2023? Abróchese el cinturón, viajero deseoso, para un viaje muy diferente antes de acercarse a un aeropuerto.

Una temida copia de seguridad de las solicitudes de pasaportes de Estados Unidos se ha estrellado contra un muro de la burocracia gubernamental a medida que los viajes en todo el mundo se recuperan hacia niveles récord previos a la pandemia, con muy pocos humanos para manejar la carga. El resultado, dicen los aspirantes a viajeros en los EEUU y en todo el mundo, es un enloquecedor purgatorio previo al viaje definido, en el mejor de los casos, por una costosa incertidumbre.

Con sueños familiares y mucho dinero en juego, los buscadores de pasaportes describen una agonía en cámara lenta de esperar, preocuparse, hacer fila, actualizar la pantalla, quejarse ante el Congreso, pagar tarifas adicionales y seguir instrucciones incorrectas. Algunos solicitantes están comprando boletos de avión adicionales para obtener pasaportes en proceso donde se sientan, en otras ciudades, a tiempo para tomar los vuelos que reservaron en primer lugar.

Tan sombrío es el panorama que los funcionarios estadounidenses ni siquiera niegan el problema o predicen cuándo se aliviará. Están culpando de los tiempos de espera épicos a la persistente escasez de personal relacionada con la pandemia y a una pausa del procesamiento en línea este año. Eso dejó a la agencia de pasaportes inundada con un récord de 500,000 solicitudes por semana. El diluvio está en camino de superar los 22 millones de pasaportes emitidos el año pasado, dice el Departamento de Estado.

Las historias de los solicitantes y las entrevistas de The Associated Press describen un sistema de gestión de crisis, en el que las agencias priorizan los casos urgentes, como los solicitantes que viajan por razones de “vida o muerte” y aquellos cuyo viaje es solo por unos días. Para todos los demás, las opciones son pocas y caras.

Entonces, viajero de 2023, si aún necesita un pasaporte estadounidense válido, prepárese para una excursión no planificada a la zona de pesadilla.

“MUCHO TIEMPO” A “AÚN ESTAREMOS BIEN” A GRANDES PROBLEMAS

Fue a principios de marzo cuando la florista del área de Dallas, Ginger Collier, solicitó cuatro pasaportes antes de unas vacaciones familiares a fines de junio. El empleado, dijo, estimó tiempos de espera de ocho a 11 semanas. Tendrían sus pasaportes un mes antes de que los necesitaran. “Mucho tiempo”, recordó haber pensado Collier.

Luego, el Departamento de Estado aumentó el tiempo de espera para un pasaporte regular hasta 13 semanas. "Todavía estaremos bien", pensó.

Con menos de dos semanas para viajar, esta fue su evaluación: "No puedo dormir". Esto después de meses de llamar, esperar, presionar actualizar en un sitio web, probar a su miembro del Congreso y estresarse a medida que se acercaba la fecha de salida. No obtener los pasaportes de la familia significaría perder $4,000, dijo, así como la oportunidad de conocer a uno de sus hijos en Italia después de un semestre de estudios en el extranjero.

“Mis nervios están disparados, porque es posible que no pueda llegar a él”, dijo. Ella llama al número gratuito todos los días, espera hasta 90 minutos para que le digan, en el mejor de los casos, que podría obtener una cita requerida en las oficinas de pasaportes en otros estados.

“No puedo pagar cuatro boletos de avión más en ningún lugar de los EEUU para obtener un pasaporte cuando solicité con tiempo suficiente”, dijo. “¿Qué tal si solo procesan mis pasaportes?”

EL GOBIERNO AMERICANO TIENE UN CULPABLE: EL COVID

En marzo, los viajeros preocupados comenzaron a pedir respuestas y luego a exigir ayuda, incluso de sus representantes en la Cámara y el Senado, quienes informaron ampliamente en las audiencias de este año que estaban recibiendo más quejas de los electores sobre retrasos en los pasaportes que sobre cualquier otro problema.

El secretario de Estado de EEUU tenía una especie de respuesta.

“Con COVID, básicamente se cayó el fondo del sistema”, dijo Antony Blinken a un subcomité de la Cámara el 23 de marzo. Cuando la demanda de viajes casi desapareció durante la pandemia, dijo, el gobierno despidió a los contratistas y reasignó personal que se había dedicado a manejo de pasaportes.

Casi al mismo tiempo, el gobierno también detuvo un sistema de renovación en línea “para asegurarnos de que podamos ajustarlo y mejorarlo”, dijo Blinken. Dijo que el departamento está contratando agentes lo más rápido posible, abriendo más citas y tratando de abordar la crisis de otras maneras.

Los solicitantes de pasaportes llenaron los grupos de redes sociales, los números gratuitos y las líneas telefónicas de los legisladores con preguntas, pedidos de consejo y gritos de ayuda. Los grupos de Facebook y WhatsApp se erizaron con informes de desconcierto y furia. Reddit publicó diarios deslumbrantes, algunos de más de 1,000 palabras, de fechas de solicitud, depósitos enviados, contactos realizados, tiempo en espera, dinero gastado y solicitudes de asesoramiento.

Fue en 1952 cuando una ley exigió, por primera vez, pasaportes para todos los viajeros estadounidenses en el extranjero, incluso en tiempos de paz. Ahora, los pasaportes se procesan en centros de todo el país y se imprimen en instalaciones seguras en Washington, DC y Mississippi, según la Oficina de Imprenta del Gobierno.

Pero la cantidad de estadounidenses que tienen pasaportes estadounidenses válidos ha crecido aproximadamente un 10% más rápido que la población en las últimas tres décadas, según Jay Zagorsky, economista de la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston.

Después de que los retrasos en los pasaportes descarrilaron sus propios planes de viajar a Londres a principios de este año, Zagorsky descubrió que la cantidad de pasaportes estadounidenses por estadounidense se ha disparado de aproximadamente tres por cada 100 personas en 1989 a casi 46 por cada 100 personas en 2022. Resulta que los estadounidenses, están en movimiento.

“A medida que una sociedad se vuelve más rica”, dice Zagorsky, “la gente de esa sociedad dice: ‘Quiero visitar el resto del mundo’”.

PARA LOS ESTADOUNIDENSES Y OTROS EN EL EXTRANJERO, TAMPOCO ES UN PICNIC

En los consulados estadounidenses en el extranjero, la búsqueda de visas y pasaportes estadounidenses no es mucho más brillante.

En un día de junio, las personas en Nueva Delhi podrían esperar 451 días para una entrevista de visa, según el sitio web. Los de Sao Paulo podrían esperar más de 600 días. Los aspirantes a viajeros en la Ciudad de México estuvieron esperando unos 750 días; en Bogotá, Colombia, fueron 801 días.

En Israel, la necesidad es especialmente aguda. Más de 200,000 personas con ciudadanía en ambos países viven en Israel. Es una cita por persona, incluso para recién nacidos, quienes deben tener a ambos padres involucrados en el proceso, antes de viajar a los EEUU.

Batsheva Gutterman comenzó a buscar tres citas inmediatamente después de tener un bebé en diciembre, con miras a asistir a una celebración familiar en julio, en Raleigh, Carolina del Norte.

Su búsqueda de tres pasaportes se prolongó de enero a junio, días antes del viaje. Y solo se resolvió después de que Gutterman pagó una pequeña tarifa para unirse a un grupo de WhatsApp que la alertó sobre nuevas citas, que permanecen disponibles solo por unos segundos. Finalmente obtuvo tres citas en tres días consecutivos: burocracia encarnada.

“Tuvimos que llevar a toda la familia con tres niños pequeños, una hora y media a Tel Aviv tres días seguidos, sin ir al trabajo ni a la escuela”, dijo. “Esto me hace sentir increíblemente inquieto por tener un bebé en Israel como ciudadana estadounidense, sabiendo que no hay forma de que pueda volar con ese bebé hasta que tengamos suerte con una cita”.

Recientemente, parecía haber algún progreso. La espera para una cita para un pasaporte estadounidense renovado fue de 360 días el 8 de junio. El 2 de julio, la espera se redujo a 90 días, según el sitio web.

CUENTOS FRUSTRANTES SURGEN DE LAS TRINCHERAS

De regreso en los EEUU, Marni Larsen de Holladay, Utah, hizo fila en Los Ángeles, California, el 14 de junio, con la esperanza de obtener el pasaporte de su hijo. De esa manera, esperaba, la pareja podría conocer al resto de su familia, que ya se había ido a Europa según lo programado, para unas vacaciones planeadas desde hace mucho tiempo.

Había solicitado el pasaporte de su hijo dos meses antes y pasó semanas buscando actualizaciones en línea o a través de un frustrante sistema de llamadas. A medida que se acercaban las vacaciones de mediados de junio, Larsen se acercó a la oficina del senador Mitt Romney, donde una de las cuatro personas que, según él, está asignada a tiempo completo a los problemas de pasaportes pudo localizar el documento en Nueva Orleans.

Se suponía que iba a ser enviado a Los Ángeles, donde consiguió una cita para recuperarlo. Eso significó que Larsen tuvo que comprar nuevos boletos para ella y su hijo a Los Ángeles y redirigir su viaje desde allí a Roma. Todo apostando a que el pasaporte de su hijo fue enviado como se prometió.

“Solo estamos esperando en esta fila masiva de toneladas de personas”, dijo Larsen. “Simplemente ha sido una pesadilla”.

Lo lograron. Pero no todos han tenido tanta suerte.

Miranda Richter solicitó personalmente la renovación de pasaportes para ella y su esposo, así como también solicitó uno nuevo el 9 de febrero para un viaje con sus vecinos a Croacia el 6 de junio. Terminó cancelando, perdiendo más de $1,000.

Su línea de tiempo fue así: los pasaportes de su esposo y su hija llegaron en 11 semanas, mientras que la foto de Richter fue rechazada. El 4 de mayo, envió uno nuevo por correo prioritario. Luego pagó una tarifa urgente de $79, que nunca se cargó a su tarjeta de crédito. Entre el 30 de mayo y el 2 de junio, cuatro días antes del viaje, Richter y su esposo pasaron más de 12 horas en la fila del pasaporte nacional mientras llamaban a su congresista, senadores y mensajeros externos.

Finalmente, se presentó en persona en el edificio federal en el centro de Houston, 30 minutos antes de que abriera la oficina de pasaportes. Richter dijo que había al menos 100 personas en la fila.

“El guardia de seguridad me preguntó cuándo era mi cita y me eché a llorar”, recuerda. Ella no pudo conseguir uno. "No funcionó".

POR FIN: UN FINAL FELIZ

"¡Acabo de recibir mis pasaportes!", leen textos de Ginger Collier.

Terminó apareciendo en la oficina de pasaportes en Dallas con su nuera a las 6:30 a. m. y la clasificaron en grupos y la alinearon contra las paredes. Finalmente, los llamaron a una ventanilla, donde el agente fue "súper amable" y sacó las cuatro solicitudes de la familia, documentos que habían estado en la oficina desde el 17 de marzo. Más de siete horas después, los dos salieron de la oficina con instrucciones. para recoger sus pasaportes al día siguiente.

Lo hicieron, con cuatro días de margen.

“Qué proceso tan ridículo”, dice Collier. Sin embargo, el reencuentro con su hijo en Italia fue dulce. Ella envió un mensaje de texto la semana pasada: "¡Fue el mejor abrazo de todos!"