La carta que el IRS enviará a 9 millones de personas para darles su pago de estímulo

WASHINGTON. D.C — A finales de este mes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comenzará a enviar cartas por correo a aproximadamente 9 millones de estadounidenses que normalmente no presentan declaraciones de impuestos federales que pueden ser elegibles, pero no se han inscrito para reclamar, un pago de impacto económico.

De acuerdo a un comunicado del IRS, las cartas instarán a los destinatarios a inscribirse en IRS.gov antes del 15 de octubre para recibir su pago antes de fin de año. Las personas pueden recibir hasta $1,200, y las parejas casadas pueden recibir hasta $2,400. Las personas con niños menores de 17 años que califiquen al final de 2019 pueden obtener hasta $500 adicionales por cada niño calificado.

Las cartas se envían a personas que no han presentado una declaración para 2018 o 2019. Tras un análisis interno, estas son personas que normalmente no tienen un requisito de presentación de declaraciones de impuestos porque parecen tener ingresos muy bajos, de acuerdo a los formularios W-2, 1099 y otras declaraciones de terceros disponibles al IRS. Pero muchos en este grupo todavía son elegibles para recibir un pago de impacto económico.

"El IRS ha hecho un esfuerzo de alcance sin precedentes para asegurarse de que las personas estén al tanto de su elegibilidad potencial para un pago de impacto económico este año," dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS.

"Millones que normalmente no presentan una declaración de impuestos ya se inscribieron y recibieron un pago. Damos este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que tal vez no sepan que podrían ser elegibles para este pago o no saben cómo inscribirse para uno. Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden inscribirse rápidamente en IRS.gov y obtener su dinero este año", dijo Rettig.

La carta, oficialmente conocida como Aviso 1444-A del IRS, está escrita en inglés y español e incluye información acerca de los criterios de elegibilidad y cómo los destinatarios elegibles pueden reclamar un pago de impacto económico en IRS.gov. El envío, que comenzará alrededor del 24 de septiembre, se entregará de una dirección del IRS. Para ayudar a abordar los problemas de fraude, puedes ver aquí una copia de la carta (PDF)

Si los que reciben cartas aún no lo han hecho, esta carta insta a las personas elegibles a inscribirse antes del 15 de octubre para un pago a través de la herramienta gratuita Non-Filers: Enter Payment Info Here, disponible en inglés y español y solo en IRS.gov.

Más de siete millones de personas han usado la herramienta Non-Filers para inscribirse para un pago. Aquellos que no puedan acceder a la herramienta Non-Filers pueden presentar una declaración en papel simplificada al seguir los procedimientos descritos en las Preguntas Frecuentes sobre pago de impacto económico en IRS.gov.

El IRS les recuerda a los destinatarios que recibir una carta no es una garantía de elegibilidad para un pago de impacto económico. Una persona es probablemente elegible si es ciudadano estadounidense o extranjero residente; tiene un número de Seguro Social elegible para trabajar; y no se puede reclamar como dependiente en la declaración de impuestos federales de otra persona.

Sin embargo, puede haber una variedad de situaciones que podrían afectar la elegibilidad de una persona. Para obtener más información acerca de los requisitos de elegibilidad, los destinatarios deben leer las Preguntas Frecuentes sobre la elegibilidad para el Pago de impacto económico en IRS.gov.

La fecha límite de inscripción para que los que no presentan una declaración de impuestos reclamen un pago de impacto económico a través de la herramienta Non-Filers es el 15 de octubre de 2020. Las personas también pueden esperar hasta el próximo año y reclamarlo como un crédito en su declaración de impuestos federales de 2020 al presentar en 2021.

El IRS enfatiza que cualquier persona requerida para presentar una declaración de impuestos de 2018 o 2019 debe presentar la declaración de impuestos y no usar la herramienta Non-Filers.

No esperes: los que no tienen un requisito de presentar todavía pueden recibir un pago; deben actuar antes del 15 de octubre

Aunque la mayoría de los estadounidenses, más de 160 millones en total, ya recibieron sus pagos de impacto económico, el IRS le recuerda a cualquier persona con poco o ningún ingreso que no esté obligado a presentar una declaración de impuestos que puede ser elegible para recibir un pago de impacto económico. Esto es cierto independientemente de que si reciben una carta.

"El tiempo se acaba este año para que el IRS emita pagos," dijo Rettig. "Las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos no deben esperar a ver si reciben una de estas cartas. Pueden revisar las directrices e inscribirse ahora si son elegibles."

Disponible en inglés y español, la herramienta Non-Filers está diseñada para personas con ingresos típicamente inferiores a $24,400 para parejas casadas, y $12,200 para solteros. Esto incluye a parejas e individuos que están sin hogar.

Las personas pueden calificar para un pago, incluso si no trabajan o no tienen ingresos ganados. Pero los trabajadores de ingresos bajos y moderados y las familias trabajadoras elegibles para recibir beneficios tributarios especiales, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos, no pueden usar esta herramienta. Tendrán que presentar una declaración regular tan pronto como sea posible. El IRS usará su información de declaración de impuestos para determinar y emitir cualquier pago para el cual sean elegibles.

Cualquier persona que use la herramienta Non-Filers puede acelerar la llegada de su pago si elige recibirlo por depósito directo. Aquellos que no elijan esta opción recibirán un cheque.

A partir de dos semanas después de inscribirse, las personas pueden realizar un seguimiento del estado de su pago mediante la herramienta Obtener mi pago, disponible solo en IRS.gov.

El IRS insta a todos a estar atentos a las estafas relacionadas con los pagos de impacto económico. En particular, tenga cuidado con las estafas mediante correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto relacionados con estos pagos. Tenga cuidado y esté vigilante: El IRS no enviará comunicaciones electrónicas no solicitadas pidiendo a las personas que abran archivos adjuntos, visiten un sitio web o compartan información personal o financiera.

Recuerde, vaya directamente y únicamente a IRS.gov para obtener información oficial. En particular, tanto la herramienta Non-Filers como la herramienta Obtener mi pago están disponibles exclusivamente en IRS.gov. No están disponibles en ningún otro sitio web.

Para obtener más información acerca del pago de impacto económico, incluidas las respuestas actualizadas a las preguntas más frecuentes y otros recursos, visite IRS.gov/coronavirus.