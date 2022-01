La jueza Sonia Sotomayor honra a su madre puertorriqueña en su nuevo libro para niños

La jueza de la Corte Suprema de Justicia Sonia Sotomayor está honrando la memoria de su madre Celina Báez, quien falleció el año pasado, con un nuevo libro para niños.

"Just Help! How to build a better future" (¡Solo ayuda! Cómo construir un mejor futuro) es el cuarto libro infantil escrito por Sotomayor, la primera magistrada de origen hispano en llegar a la Corte Suprema y cuyos padres eran puertorriqueños.

En el libro en honor a su madre, la jueza expone planteamientos diarios sobre cómo la participación cívica puede contribuir a un mejor futuro.

Celina Báez Sotomayor nació en Lajas, Puerto Rico, y falleció el año pasado en el sur de Florida a los 94 años debido a complicaciones de un cáncer.

“Los niños y muchos adultos no se dan cuenta de que el servicio público no son solo esos grandes actos de ser elegido y hacer cambios de esa manera. Son las pequeñas cosas que cada uno de nosotros hacemos todos los días para mejorar nuestras comunidades”, dijo Sotomayor en una entrevista con el programa "TODAY".

Desde que hizo historia al ser elegida como la primera jueza de origen hispano y la tercera mujer en servir en la máximo tribunal, Sotomayor se ha convertido en una fuerte voz liberal.