Juez bloquea temporalmente plan de Trump de pausar ayuda federal

WASHINGTON — Un juez federal de distrito concedió el martes una suspensión administrativa en un caso que impugna el congelamiento de la ayuda federal planeado por la administración Trump, pausando el plan durante una semana y fijando una audiencia para más argumentos el próximo lunes por la mañana.

La orden sólo se aplica a la pausa de los desembolsos en las subvenciones abiertas, dijo el juez Loren AliKhan. Y no aborda la legalidad de la congelación, sino que simplemente da al tribunal más tiempo para las reuniones informativas.

La congelación estaba programada para comenzar el martes a las 5 p.m.

La congelación planeada es parte de un esfuerzo radical del presidente Donald Trump y sus asesores para eliminar el gasto gubernamental que no está en línea con su agenda. La medida fue anunciada en un memorando del lunes por la noche del director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, que decía que las agencias tenían que "pausar temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal, y otras actividades relevantes de la agencia que puedan estar implicadas por las órdenes ejecutivas, incluyendo, pero no limitado a, la asistencia financiera para la ayuda exterior, las organizaciones no gubernamentales, DEI, la ideología de género progresista y el nuevo acuerdo verde".

La congelación inmediatamente provocó confusión sobre exactamente qué tipos de gasto federal se verían afectados. Y la orden judicial del martes fue solo el primer paso en lo que se espera que sea una importante batalla legal sobre el tema que podría terminar rápidamente ante la Corte Suprema.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Daniel Barnes para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.

