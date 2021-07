Juego mecánico sale de control y pone en riesgo a una docena de personas

GRAND TRAVERSE - La alegría del 95º Festival Nacional Anual de la Cereza estuvo a punto de transformarse cuando uno de los juegos mecánicos más solicitados aparentemente salió de control y puso en riesgo a una docena de personas que en ese momento se divertían.

En redes sociales se compartieron videos del momento en el que el juego, de los que popularmente se conocen como "martillo", empieza a balancearse de adelante hacia atrás y a girar sin control.

Asistentes a la feria se percataron de lo ocurrido y, en un esfuerzo conjunto, agarraron la valla alrededor de la base del juego para intentar estabilizarlo.

Durante unos minutos que parecieron eternos, el "martillo" detuvo su vuelo y los pasajeros pudieron salir de la plataforma para reunirse con sus seres queridos, entre aplausos de los asistentes al festival.

Aunque no fueron reportados heridos, los organizadores del festival no hicieron ningún comentario. No obstante, testigos aseguran que el juego fue desmontado horas después.