¿Hay una estrategia para ganar la lotería de Powerball? He aquí algunos consejos

What to Know El premio mayor subió a $700 millones antes del sorteo de Powerball del miércoles por la noche.

Esto marca el quinto premio más grande en la historia del juego y el octavo premio de lotería más grande en general.

He aquí consejos para aumentar la probabilidad de ganar.

NUEVA YORK -- El premio mayor subió a $700 millones antes del sorteo de Powerball del miércoles por la noche, marcando el quinto premio más grande en la historia del juego y el octavo premio de lotería más grande en general. Seguro, millones jugarán. Pero hay buenas noticias.

Primero, tiene una mejor oportunidad de ganar el premio mayor de Powerball (1 en 292,201,338) que el de Mega Millions (1 en 302,575,350). Sí, ninguna lotería tiene grandes probabilidades, pero alguien siempre gana eventualmente.

Y con el premio gordo ya tan alto, automáticamente tienes una mejor oportunidad. Lottery Universe, que se autoproclama como un servicio de información sobre estos juegos, dice que una vez que el botín alcanza los $630 millones, las posibilidades estadísticas de ganar al menos algo aumentan. Es posible que no ganes mucho, digamos 30 centavos por un boleto de $2, pero sigue siendo una ganancia.

En el sorteo de Powerball del lunes, los jugadores de Nueva York representaron más del 9% de todos los ganadores del nivel de premios, lo que lo coloca justo detrás de Florida en cuanto a la mayoría de los ganadores en ese sorteo. Así que hay otra razón para el optimismo.

El sorteo consiste en elegir cinco números entre 1 y 59 y un sexto número entre el 1 y 35, que se denomina Powerball.

Echa un vistazo a algunos consejos a continuación.

8 consejos para elegir los números de Powerball

En cuanto a ganar el premio mayor, es posible que deba probar algunas estrategias diferentes. Si está buscando los números de la lotería Powerball más comunes, las estadísticas muestran que en los últimos siete años, esos son 61 (78 veces), 32 (77 veces), 21 (73 veces), 63 (73 veces), 69 (71 veces) y 23 (70 veces). Todos menos el primero de esos números se sortearon por última vez este mes.

Para la selección del Powerball, los números más comunes son 24 (44 veces), 18 (42 veces), 4 (36 veces), 21 (34 veces), 10 (33 veces) y 6 (33 veces). Aquellos que intentan sacar provecho de un número que ha estado "frío", lo que significa que no ha aparecido en tiempo, sería prudente mirar el 24 y el 21 para sus selecciones del Powerball. Esos dos no han aparecido desde mediados de agosto y mediados de julio, respectivamente, según muestran los datos.

¿Cuáles son los números del Powerball menos comunes? No necesitamos decirle que evite esos, que son 26, 34, 13, 46, 4 y 24, según los datos de los últimos siete años. Los números del Powerball menos comunes son 23, 12, 15, 7, 16 y 20.

A veces estamos justo a tiempo, y también lo son los números. Los datos muestran que los números principales que no han tocado por largo tiempo ​​son 39, 1, 57, 47, 50 y 12, mientras que 8, 23, 17, 13, 21 y 3 son los números para el Powerball que no tocan desde mucho tiempo .

Si eres una de esas personas que siempre opta por los números alrededor de los cumpleaños, es hora de cambiar tu estrategia. ¿Por qué? Esas son fechas, lo que significa que limita su rango de números entre 1 y 31, y eso lo dejaría fuera de tres de esos primeros cinco números elegidos con más frecuencia.

Todas las cosas buenas vienen en pares, ¿verdad? Y algunos pares de números parecen tener más probabilidades de ganar en Powerball, según Powerball.net. Seis pares de números han aparecido al menos 10 veces desde 2015: 32/58, 8/27, 7/15, 36/61, 51/61 y 37/44. Los pares consecutivos más comunes son 21/22, 41/42, 61/62, 62/63, 68/69 y 56/57, aunque los datos sugieren que sería mejor elegirlos en orden numérico.

Mientras tanto, estos tres "trillizos" han golpeado cuatro veces, si sientes con suerte: 15/7/36, 20/12/21 y 3/1/13.

¿Qué pasa con las probabilidades y los pares, te preguntarás? Según Lottery Universe, lo mejor que puedes hacer es elegir dos números pares y tres impares o viceversa. Esos funcionan casi el 33% de las veces, mientras que todos los números pares o impares solo se llaman el 2.6% de las veces o menos, según el sitio web de lotería.

No vaya con una selección rápida. No todos los números se crean de la misma manera en este método, dijo a Forbes un hombre que ganó el gran premio de la lotería siete veces. Se genera un conjunto diferente con cada elección rápida, lo que reduce sus probabilidades cada vez.

Quédate con tu instinto. ¿Te imaginas elegir los números correctos, dudar de ti mismo y cambiarlos solo para darte cuenta de que habrías ganado un premio mucho mayor si te hubieras quedado con tus elecciones originales? Si tiene una idea acerca de un número o números, quédese con ellos, solo intente diferenciar sus opciones lo suficiente como para repartirlas entre algunos boletos.

Aquí hay algunas otras opciones de juego inteligente, para aquellos a quienes les gusta involucrarse mucho en los detalles. Y recuerda, no puedes ganar si no juegas. La ventana se cierra al menos 59 minutos antes del sorteo, así que sobre las 10 p.m. ET.

Powerball se juega en 45 estados más Washington, D.C., las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Los sorteos se llevan a cabo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m.

El premio mayor se ganó por última vez el 3 de agosto, cuando un boleto en Pensilvania ganó $206.9 millones. Desde entonces, el juego ha tenido 34 sorteos seguidos sin un ganador del gran premio. El sorteo del miércoles será el sorteo número 36 en la carrera del premio mayor.

El premio de $700 millones se refiere a la opción de anualidad, pagada durante 29 años. Casi todos los grandes ganadores toman la opción en efectivo, que actualmente tiene un valor estimado de $ 335.7 millones. Cualquiera de las opciones de premio también estaría sujeta a impuestos.