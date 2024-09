Gran jurado de Nueva York está evaluando nuevas pruebas contra Harvey Weinstein, según fuente

NUEVA YORK -- Harvey Weinstein podría ser acusado de más acusaciones de conducta sexual inapropiada por un gran jurado de Nueva York esta semana, dijo una fuente el miércoles.

Un gran jurado de Nueva York ha sido convocado para evaluar si se presentan nuevos cargos contra el exmagnate del cine caído en desgracia, dijo a NBC News una fuente con conocimiento de los procedimientos, agregando que una decisión podría anunciarse tan pronto como el viernes.

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, dijo el miércoles en un comunicado: "Estaremos preparados para lo que sea que se nos presente, van a hacer todo lo posible para asegurarse de que Harvey no vea la luz del día".

La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan se negó a hacer comentarios en un correo electrónico a NBC News.

La condena por violación de Weinstein en 2020 fue revocada en abril por el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, que dijo en una decisión de 4 a 3 que el juez de primera instancia de Weinstein no debería haber permitido que ciertos testigos testificaran porque sus acusaciones no formaban parte de los cargos presentados en su contra.

El fiscal del distrito anunció en julio que iba a volver a juzgar a Weinstein por los cargos originales del juicio de 2020, pero que planeaba entrevistar a otras presuntas víctimas.

Unas semanas después, el juez Curtis Farber fijó una fecha de juicio para el 12 de noviembre, y una fuente con conocimiento del caso dijo que cualquier posible nuevo cargo probablemente se incluiría en un solo juicio.

Weinstein, que fue sentenciado originalmente a 23 años de prisión por practicar sexo oral a la fuerza a una ex asistente de producción de cine y televisión en 2006 y violación en tercer grado por un ataque a otra mujer en 2013, está cumpliendo condena en el complejo carcelario de Rikers Island en Nueva York por una condena en 2022 en un caso separado de violación en Los Ángeles.

El equipo legal de Weinstein está apelando esa condena y su sentencia de 16 años de prisión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

En total, más de 80 mujeres han acusado al productor ganador del Oscar de agresión o acoso sexual. Las acusaciones, reportadas primero por The New York Times y The New Yorker, desencadenaron el movimiento #MeToo, en el que se denunció a hombres poderosos de Hollywood por presuntos abusos de poder.

Weinstein ha mantenido que todos los encuentros sexuales fueron consensuales.

Esta historia se publicó originalmente en NBC News.