Gobierno elimina datos y páginas de sitios web federales mientras ataca la “ideología de género”

Los datos de salud pública desaparecieron de los sitios web, páginas enteras quedaron en blanco y los empleados borraron pronombres de las firmas de correo electrónico el viernes mientras las agencias federales se apresuraban a cumplir con una directiva vinculada a la orden del presidente Donald Trump de eliminar las protecciones para las personas transgénero.

La Oficina de Gestión de Personal ordenó a los jefes de las agencias que eliminaran la "ideología de género" de los sitios web, contratos y correos electrónicos en un memorando enviado el miércoles, y se ordenó que los cambios se instituyeran antes de las 5:00 p.m. del viernes. También ordenó a las agencias que disolvieran los grupos de recursos para empleados, terminaran las subvenciones y contratos relacionados con el tema y reemplazaran el término "género" por "sexo" en los formularios del gobierno.

Algunas secciones de los sitios web del gobierno aparecieron con el mensaje: "No se encontró la página que está buscando". Algunas páginas desaparecieron y volvieron a aparecer de forma intermitente.

Cuando los periodistas le preguntaron el viernes sobre los informes de que se estaban cerrando sitios web del gobierno para eliminar las menciones a la diversidad, la equidad y la inclusión, Trump dijo que no sabía nada al respecto, pero que respaldaría tal medida.

"No lo sé. No me parece una mala idea", expresó Trump, quien añadió que durante su campaña prometió acabar con ese tipo de iniciativas.

Mucha información de salud pública fue eliminada del sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): orientación sobre anticoncepción, una hoja informativa sobre el VIH y las personas transgénero, lecciones sobre cómo construir entornos escolares de apoyo para niños transgénero y no binarios, detalles sobre el Día Nacional de la Prueba del VIH para Personas Transgénero, y un conjunto de encuestas gubernamentales que muestran que los estudiantes transgénero sufren tasas más altas de depresión, consumo de drogas, acoso escolar y otros problemas.

La eliminación de recursos sanitarios crea lagunas peligrosas en la información científica, afirmaron los expertos en enfermedades. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, una asociación médica, emitió una declaración en la que denuncia la eliminación de información sobre el VIH y las personas transgénero. El acceso a la información es "fundamental para los esfuerzos por poner fin a la epidemia del VIH", afirmaron los líderes de la organización.

El viernes, una página web de la Oficina de Prisiones que originalmente se titulaba "Género del recluso" pasó a llamarse "Sexo del recluso". Ya no se incluía un desglose de los reclusos transgénero en las prisiones federales.

El Departamento de Estado eliminó el viernes la opción de seleccionar "X" como género en las solicitudes de pasaporte para solicitantes no binarios. También reemplazó la palabra "género" del descriptor por "sexo".

A todos los empleados del Departamento de Estado se les ordenó eliminar los pronombres específicos de género de sus firmas de correo electrónico. La directiva, emitida por el director interino de la Oficina de Administración, decía que esto era necesario para cumplir con las órdenes ejecutivas de Trump y que el departamento también estaba eliminando todas las referencias a la "ideología de género" de los sitios web y documentos internos.

"Todos los empleados deben eliminar cualquier pronombre que identifique el género de los bloques de firmas de correo electrónico antes de las 5:00 p.m. de hoy", dice la orden de Tibor Nagy. "Su cooperación es esencial a medida que atravesamos juntos estos cambios", agrega.

Un funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) dijo que se ordenó a los empleados que señalaran el uso de la palabra "género" en cada uno de los miles de contratos de adjudicación. Las advertencias contra la discriminación por género son un lenguaje estándar en todos esos contratos. El funcionario habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, en virtud de una orden de censura del gobierno de Trump que prohíbe a los empleados de USAID hablar con personas fuera de su agencia.

El funcionario indicó que los empleados temen que los programas y empleos relacionados con los esfuerzos de inclusión, las cuestiones de género y los asuntos específicos de las mujeres estén siendo señalados y posiblemente atacados en virtud de dos órdenes ejecutivas de Trump.

Algunas páginas de la Oficina del Censo y del Servicio de Parques Nacionales también estaban inaccesibles o mostraban mensajes de error.

La orden ejecutiva de Trump, firmada en su primer día de regreso a la presidencia, exige que el gobierno federal defina el sexo como solo masculino o femenino y que eso se refleje en documentos oficiales como pasaportes y políticas como las asignaciones de prisiones federales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó a los militares que dejaran de reconocer identidades de inmediato un día antes del inicio del Mes de la Historia Negra en febrero, diciendo que "erosionan la camaradería y amenazan la ejecución de la misión".