Demandan a Pepsi por supuesta discriminación de precios a favor de Walmart

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) demandó a PepsiCo el viernes, argumentando que ha incurrido en discriminación de precios al otorgar ventajas injustas a un gran minorista en detrimento de otros vendedores y consumidores.

El cliente beneficiado no fue nombrado en un comunicado de la FTC sobre la demanda. Pero una fuente familiarizada con el caso, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada para informar, dijo que el minorista era Walmart.

PepsiCo dijo que la demanda “es errónea en los hechos y en la ley” y malinterpreta la manera en que las compañías de productos de consumo ayudan a los minoristas a ofrecer precios más bajos.

“PepsiCo disputa firmemente las alegaciones de la FTC y la manera partidista en que se presentó la demanda. Defenderemos vigorosamente nuestro caso en la corte”, señaló la compañía en un comunicado.

La FTC dijo que las prácticas de PepsiCo incluían realizar pagos promocionales a Walmart, pero no a grandes cadenas de supermercados o tiendas de conveniencia independientes.

La FTC señaló que esto permite a Walmart bajar sus precios, pero obliga a los estadounidenses a pagar precios inflados por los productos de PepsiCo a menos que compren en Walmart.

“Cuando empresas como Pepsi dan ventajas a los grandes minoristas, inclinan el campo de juego en contra de las pequeñas empresas y, en última instancia, inflan los precios para los consumidores estadounidenses”, señaló Lina Khan, presidenta de la FTC, en la declaración.

“La acción de la FTC ayudará a asegurar que todos los supermercados y otros negocios, sin importar su tamaño, puedan competir en igualdad de condiciones basadas en su habilidad, eficiencia y talento”.

PepsiCo aseguró que sus prácticas “están en línea con las normas de la industria”.

“No favorecemos a ciertos clientes ofreciendo descuentos o apoyo promocional a algunos clientes y no a otros”, dijo la compañía.

La FTC demandó a PepsiCo bajo la poco aplicada Ley Robinson-Patman de 1936. La FTC dijo que la ley prohíbe a las compañías usar incentivos promocionales para favorecer a grandes clientes sobre los más pequeños.

Es la segunda vez en poco más de un mes que la FTC cita a la Ley Robinson-Patman en una demanda. En diciembre, la comisión demandó a Southern Glazer’s Wine and Spirits, un gran distribuidor estadounidense, diciendo que discriminó a pequeñas empresas independientes al ofrecer descuentos y rebajas a tiendas más grandes.

En los últimos días de la administración Biden, la FTC ha estado ocupada emitiendo reembolsos a consumidores, tomando acciones de cumplimiento contra compañías que la agencia acusa de prácticas engañosas y finalizando reglas que dice son necesarias para hacer el mercado más justo.

PepsiCo, con sede en Purchase, Nueva York, es una de las compañías de alimentos más grandes del mundo. Produce Pepsi, Mountain Dew y Gatorade, así como botanas fritas como Lay’s, Doritos y Fritos. También produce la avena Quaker, cereales para el desayuno y barras de granola.

Los precios de PepsiCo han sido objeto de cierto escrutinio desde la pandemia. En 2022, por ejemplo, la compañía reconoció que redujo sus botellas de Gatorade de 32 a 28 onzas, pero no respondió cuando se le preguntó por qué cobraba más por las botellas de 28 onzas.

En octubre, las legisladoras Elizabeth Warren de Massachusetts y Madeleine Dean de Pensilvania enviaron cartas a PepsiCo, Coca-Cola y General Mills acusándolos de aumentar los precios reduciendo el tamaño de los empaques.

PepsiCo ha dicho que sus aumentos de precios eran necesarios debido al incremento en el costo de los ingredientes, el envío, el empaque y la mano de obra. Pero durante el verano, la compañía dijo que los consumidores estaban reduciendo sus compras de bocadillos y bebidas o cambiando a marcas de tiendas más baratas.

PepsiCo respondió tratando de hacer que Lay’s fuera más asequible a través de una combinación de promociones de productos, más papas por bolsa y paquetes de valor. Promociones similares estaban planeadas para Doritos y Tostitos, dijo la compañía.