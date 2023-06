Con las manos en la masa: lo captan robando la caja registradora de popular supermercado

MIAMI - Sigiloso, como si no estuviese haciendo nada malo, así llegó un hombre hasta la caja de un supermercado Publix en el sur de Florida, justo antes de meter las manos en la caja registradora y sacar un puñado de dinero mientras la empleada estaba atendiendo a un cliente.

La Policía de Miami Shores dijo que el incidente ocurrió el 2 de junio poco antes de las 8 p.m. y está buscando al sospechoso.

En videos obtenidos por las cámaras del interior de la tienda, se observa al hombre caminando entre las neveras cercanas a la caja sin siquiera detenerse para pensarlo dos veces antes de abalanzarse a la caja, con la empleada al lado.

Se desconoce cuánto dinero exactamente se llevó el sospechoso.

Justo antes de cometer la fechoría, agarró un paquete de papas fritas, con el que también escapó sin pagar.

Un cliente se percató del robo e intentó bloquearle el paso con una zancadilla, pero el sospechoso lo esquivó y salió corriendo por el pasillo de Publix, localizado en Biscayne Boulevard, en Miami Shores.

“Sé que tienen una política porque mi hermano trabaja en Publix. A los empleados no se les permite tocar a ningún cliente, pero eso no significa que los otros clientes no puedan intervenir y hacer algo al respecto”, dijo una persona tras ver las impactantes imágenes de un robo que pasó a la vista de todos.

"Sabes, solo los gerentes tienen permitido hacer algo con las personas que roban o toman dinero, eso es su política. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo, pero sabes, algunos de los espectadores podrían haber intervenido fácilmente y ayudado a esta señora".