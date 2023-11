“No se identificó ningún nexo terrorista”: FBI cierra investigación tras incidente mortal

Qué saber El FBI concluyó su investigación de un incidente automovilístico en que murieron dos personas en un cruce fronterizo en Niagara Falls al no hallar evidencia de que se haya tratado de un ataque terrorista, lo que relaja las tensiones cuando los estadounidenses celebran el periodo feriado por del Día de Acción de Gracias.

“Una búsqueda en la escena no reveló materiales explosivos y no se identificó ningún nexo terrorista”, informó la oficina del FBI en Búfalo en un comunicado. “El asunto ha sido entregado al Departamento de Policía de Niagara Falls como una investigación de tránsito”.

El accidente provocó el cierre del puente Rainbow y otros tres puentes que conectan el oeste de Nueva York y Ontario.

NUEVA YORK -- El FBI concluyó su investigación de un incidente automovilístico en que murieron dos personas en un cruce fronterizo en Niagara Falls al no hallar evidencia de que se haya tratado de un ataque terrorista, lo que relaja las tensiones cuando los estadounidenses celebran el periodo feriado por del Día de Acción de Gracias.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El FBI tomó la decisión el miércoles por la noche varias horas después que un vehículo atravesó una intersección, chocó contra una mediana y fue lanzado por los aires antes de estrellarse contra una fila de casetas y explotar en el puente Rainbow de Niagara Falls. La policía local maneja el caso ahora como una pesquisa de tránsito.

“Una búsqueda en la escena no reveló materiales explosivos y no se identificó ningún nexo terrorista”, informó la oficina del FBI en Búfalo en un comunicado. “El asunto ha sido entregado al Departamento de Policía de Niagara Falls como una investigación de tránsito”.

Un portavoz de la ciudad de Niagara Falls dijo que la investigación estuvo a cargo de la Unidad de Gestión de Choques del Departamento de Policía de Niagara Falls.

Las dos personas que murieron eran marido y mujer, según una persona informada sobre la pesquisa que habló con The Associated Press a condición de anonimato por no estar autorizada para revelar información sobre los fallecidos. Las identidades de quienes iban en el vehículo aún no han sido dadas a conocer.

El accidente provocó el cierre del puente Rainbow y otros tres puentes que conectan el oeste de Nueva York y Ontario, al tiempo que funcionarios federales revisaban la zona y tanto el presidente estadounidense Joe Biden como el primer ministro canadiense Justin Trudeau recibían información. Horas más tarde, las autoridades trataron de aliviar las preocupaciones en uno de los días de mayor actividad turística del año.

“Con base en lo que sabemos en este momento no hay señales de actividad terrorista en este incidente”, dijo la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, en conferencia de prensa.

Hochul indicó que el auto terminó “prácticamente calcinado” y no quedó nada más que el motor y algunos restos carbonizados. Más tarde, el miércoles por la noche, el senador por Nueva York Chuck Schumer dijo que los investigadores no habían encontrado “conexión con ningún grupo terrorista o delictivo”. Añadió que no había evidencia de productos químicos o sustancias utilizadas en explosivos durante el muestreo de la escena por parte de los investigadores.

Alrededor de 6,000 vehículos lo cruzan cada día por el puente Rainbow, según el Inventario Nacional de Puentes de la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos.

El testigo Rickie Wilson, un guía turístico de Niagara Falls, estaba junto a su auto estacionado cerca y se dio vuelta cuando vio algo en el aire.

“Al principio pensé que era un avión. Parecía cámara lenta”, detalló. “Dije: ‘Dios mío, es un auto’. Es un vehículo y vuela por los aires”.