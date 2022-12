Estas son las 12 estafas más comunes durante la temporada navideña

CHICAGO – A medida que nos acercamos al final de 2022, continúan las estafas atentando contra los bolsillos y la información personal de los consumidores.

El Buró de Mejores Negocios (BBB, por sus siglas en inglés) tiene una lista de las 12 principales estafas durante las festividades que probablemente tomen a los consumidores y donantes por sorpresa.

“Muchas de las estafas en esta lista se facilitan a través de correos electrónicos y plataformas de redes sociales; sin embargo, son las redes sociales donde las personas son más vulnerables”, indicó Steve J. Bernas, presidente y director ejecutivo de BBB. “Aconsejamos a los consumidores que tengan cuidado cuando se encuentren con anuncios en las redes sociales sobre artículos con descuento, promociones de eventos, oportunidades laborales y solicitudes de donación, así como mensajes directos de extraños”, agregó.

Además, Bernas señaló que “si se le pide que realice un pago o una donación por transferencia electrónica a través de una aplicación de pago, como CashApp, Venmo o Zelle, o a través de terceros, mediante tarjetas de regalo o débito prepago, debe tratar esto como una bandera roja también”.

Estas son las 12 estafas más comunes que podría afectar su alegría navideña y estos son los consejos del BBB para evitar ser víctima:

1. Anuncios engañosos en las redes sociales:

A medida que se desplaza por su feed de redes sociales, a menudo ve artículos a la venta de una empresa. A veces, la empresa incluso afirma que apoya a una organización benéfica para que hagas un pedido, u ofrecen una prueba gratuita. BBB Scam Tracker recibe informes de personas que pagan por artículos que nunca reciben, se les cobra mensualmente por una prueba gratuita en la que nunca se inscribieron o reciben un artículo falsificado o muy diferente al anunciado. El Informe de estafas en línea de BBB de 2022 encontró que las estafas de compras en línea fueron las estafas más comunes reportadas a Scam Tracker y la categoría con la mayoría de las víctimas. Haga su tarea e investigue la compañía antes de ordenar. Consulte el perfil comercial en BBB.org y lea las reseñas.

2. Intercambios de obsequios en las redes sociales:

Este esquema vuelve a aparecer cada temporada de vacaciones, y este año no es diferente. Una versión más nueva de esta estafa gira en torno al intercambio de botellas de vino; otro sugiere comprar regalos de $10 en línea. Otro giro le pide que envíe su correo electrónico a una lista donde los participantes pueden elegir un nombre y enviar dinero a extraños para “pagarlo”. Incluso hay un giro sobre “Secret Santa Dog”, donde compras un regalo de $10 para tu "perro secreto".

En todas estas versiones, los participantes comparten sin darse cuenta su información personal y la de sus familiares y amigos. Se les engaña para que compren y envíen regalos o dinero a personas desconocidas. Y... es un esquema piramidal ilegal, según BBB.

3. Aplicaciones móviles navideñas:

La App Store de Apple y Google Play enumeran docenas de aplicaciones temáticas navideñas donde los niños pueden mensajear por video en vivo con Santa, encender la menorá, ver a Santa alimentar a los renos en vivo, rastrear su trineo en Nochebuena o transmitir sus listas de deseos para las fiestas. Revise las políticas de privacidad para ver qué información se recopilará. Tenga cuidado con las aplicaciones gratuitas, ya que a veces pueden contener más publicidad que las aplicaciones que requieren una tarifa nominal. Las aplicaciones gratuitas también pueden contener algún virus.

4. Alertas sobre cuentas comprometidas:

BBB ha estado recibiendo informes en Scam Tracker sobre una estafa que afirma que su cuenta de Amazon, PayPal, Netflix o banco ha sido comprometida. Las víctimas reciben un correo electrónico, una llamada o un mensaje de texto que explica que ha habido actividad sospechosa en una de sus cuentas. Además, los insta a tomar medidas inmediatas para evitar que la cuenta se vea comprometida. Tenga mucho cuidado con las llamadas, los correos electrónicos y los mensajes de texto no solicitados.

5. Tarjetas de regalo gratis:

Nada trae más alegría que la palabra “GRATIS”. Se sabe que los estafadores se aprovechan de esta debilidad al enviar correos electrónicos masivos de phishing solicitando información personal para recibir tarjetas de regalo gratuitas. En algunos de estos correos electrónicos, los estafadores se hacen pasar por compañías legítimas como Starbucks y prometen tarjetas de regalo a clientes leales que han estado apoyando su negocio durante la pandemia. Algunos anuncios emergentes o mensajes de texto dicen que usted fue seleccionado como el ganador del premio.

Si ha recibido un correo electrónico no solicitado con ofertas de tarjetas de regalo, no lo abra. En su lugar, márquelo como Spam o Basura. Sin embargo, no haga clic en ningún enlace si abrió el correo electrónico.

6. Trabajos temporales de vacaciones:

Los minoristas suelen contratar trabajadores de temporada para ayudar a satisfacer las demandas de los compradores de vacaciones. Estos trabajos son una excelente manera de ganar dinero extra, a veces con la posibilidad de convertirse en una oportunidad de empleo a largo plazo. Sin embargo, los solicitantes de empleo deben tener cuidado con las estafas de empleo destinadas a robar dinero e información personal de los solicitantes de empleo. Esté atento a las oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad.

7. Sitios web similares y con enlaces similares:

La temporada navideña trae un sinfín de correos electrónicos que ofrecen ofertas, ventas y gangas. Tenga cuidado con los correos electrónicos con enlaces adjuntos. Algunos pueden conducir a sitios web parecidos creados por estafadores para engañar a las personas para que descarguen virus, realicen compras sin salida y compartan información privada. Si no está seguro acerca del correo electrónico, no haga clic en ningún enlace.

8. Organizaciones benéficas falsas:

Por lo general, el 40% de todas las donaciones benéficas se reciben durante las últimas semanas del año. Se recomienda a los donantes que busquen organizaciones benéficas fraudulentas y estafadores que se hacen pasar por personas necesitadas. Evite decisiones de donación improvisadas a organizaciones desconocidas. Las organizaciones responsables darán la bienvenida a un regalo mañana tanto como lo hacen hoy. Verifique una organización benéfica en el sitio web Give.org de BBB. Siempre que sea posible, haga una donación a la organización benéfica a través de su sitio web y use una tarjeta de crédito.

9. Notificaciones de envío falsas:

Más consumidores están haciendo compras en línea y también hay un aumento en la cantidad de notificaciones sobre detalles de envío de minoristas y transportistas. Los estafadores están utilizando este nuevo aumento para enviar correos electrónicos de phishing con enlaces adjuntos que pueden permitir el acceso no deseado a su información privada o descargar algún virus en su dispositivo.

10. Eventos virtuales emergentes:

Este año, muchos eventos locales en persona, como mercados navideños emergentes o ferias artesanales, se han trasladado en línea. Los estafadores están creando páginas de eventos falsas, publicaciones en redes sociales y correos electrónicos, cobrando la entrada a lo que solía ser un evento gratuito. El objetivo es robar información de tarjetas de crédito. Confirme con el organizador del evento si hay una cuota de admisión.

11. Los mejores artículos de la lista de deseos para las fiestas:

Los artículos de lujo, las joyas, la ropa de diseñador y los productos electrónicos a precios bajos o ridículamente son siempre falsificaciones e imitaciones baratas. Sea muy cauteloso cuando considere comprar estos artículos de alto valor de individuos a través de sitios sociales.

12. Estafas de cachorros:

Muchas familias, especialmente aquellas con niños, pueden estar considerando agregar un nuevo miembro a su hogar este año. Sin embargo, podría ser víctima de estafas de mascotas, que van en aumento este año. Solicite ver a la mascota en persona antes de realizar una compra.