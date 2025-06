EEUU no revocará visas actuales de países afectados por veto de Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó el viernes a sus embajadas y consulados que no revoquen las visas previamente emitidas a personas de 12 países afectados por el veto del presidente Donald Trump, el cual entrará en vigor la próxima semana.

En un cable enviado a todas las misiones diplomáticas de Estados Unidos, el departamento indicó que "no se debe tomar ninguna acción respecto a las visas emitidas que ya han salido de la sección consular" y que "ninguna visa emitida antes de la fecha de entrada en vigor debe ser revocada conforme a esta proclama".

Sin embargo, las visas de los países afectados cuyas solicitudes han sido aprobadas pero que aún no han recibido sus visas serán denegadas, según el cable, que fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Y, a menos que un solicitante cumpla con criterios estrictos para una exención al veto, su solicitud será rechazada a partir del lunes.

Aun así, el cable, del cual de The Associated Press obtuvo una copia, indica que no debería haber problema para los actuales titulares de visas de los países afectados al ingresar a Estados Unidos después de que las restricciones entren en vigor el 9 de junio.

Durante el primer mandato de Trump, una orden ejecutiva que contemplaba la denegación de entrada a ciudadanos de países principalmente musulmanes creó caos en numerosos aeropuertos y otros puertos de entrada, lo que provocó impugnaciones legales exitosas y revisiones importantes a esa política.

La nueva proclama, que Trump firmó el miércoles, parece diseñada para superar cualquier desafío judicial al centrarse en el proceso de solicitud de visa.

El cable de Rubio dice que las personas de los países vetados a las que debe negarse la entrada a Estados Unidos son aquellas que actualmente se encuentran fuera de Estados Unidos y que no tienen una visa válida en la fecha de entrada en vigor.

A pesar del cable de Rubio, el ingreso físico a Estados Unidos en un puerto de entrada no está controlado por el Departamento de Estado. Depende del Departamento de Seguridad Nacional y de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza determinar si un titular de visa es admitido o rechazado.

Trump dijo que podría crecer la lista de países a cuyos ciudadanos se les prohíbe viajar a EEUU, dependiendo de las amenazas que surjan en otras partes del mundo.

La prohibición de visas se aplica a personas de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Otras restricciones de visa se aplicarán a personas de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Algunas excepciones se aplican sólo a países específicos, como Afganistán. Otras son para la mayoría de los países en la lista, o son más generales e imprecisas, como las políticas para visitantes extranjeros que planean venir a Estados Unidos para la Copa del Mundo de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El cable de Rubio indica que pronto se emitirán los criterios para las exenciones bajo una dispensa de seguridad nacional.

