Qué debes saber sobre protestas contra ICE en Los Ángeles y otras ciudades

LOS ÁNGELES — La policía efectuó varias detenciones en la segunda noche de toque de queda en el centro de Los Ángeles el miércoles, mientras los alcaldes instaban al gobierno del presidente Donald Trump a retirar al ejército y detener los operativos de inmigración.

No había rastro de los 700 marines que el presidente desplegó en la ciudad. El mayor general Scott Sherman, que supervisa el despliegue de tropas de Trump, afirmó que los marines estaban recibiendo entrenamiento en desobediencia civil en una instalación de la Armada en el condado de Orange. Los marines concluirán la formación y se espera que estén en las calles de Los Ángeles tan pronto como el jueves por la noche, agregó. Unos 2,000 soldados de la Guardia Nacional ya están entrenados y muchos han desempeñado labores de seguridad en las protestas, y se espera que otros 2,000 se unan más tarde.

Alrededor de 500 efectivos de la Guardia Nacional desplegadas en las protestas han sido formados para acompañar a los agentes en operaciones de inmigración, apuntó.

En un primer momento, Sherman señaló que las tropas de la Guardia Nacional habían detenido temporalmente a algunos civiles. Más tarde, corrigió su declaración afirmando que se había basado en fotos y videos que había visto y que resultaron no representar a miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Por el momento, casi 400 manifestantes han sido detenidos o arrestados en Los Ángeles desde el sábado, según la policía.

En los últimos días, en las principales ciudades de Estados Unidos se han celebrado protestas contra la campaña migratoria del gobierno federal. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se unió el miércoles a alcaldes demócratas de todo el país para pedir el fin de las redadas, que calificó como una provocación por parte de la Casa Blanca.

Aunque los críticos acusan a Trump de fabricar la crisis para obtener beneficios políticos y sembrar el caos, el presidente dijo en las redes sociales que Los Ángeles habría quedado “completamente destruida” si no hubiera desplegado a la Guardia Nacional allí durante el fin de semana.

A continuación, algunas cosas que debes saber sobre las protestas, el despliegue de tropas y los enfrentamientos entre las autoridades locales, estatales y federales:

¿Qué es lo último que ocurrió en las protestas en Los Ángeles?

La policía intervino con rapidez antes de la entrada en vigor de la segunda noche del toque de queda para apartar a los manifestantes de un edificio federal.

En un caso, la policía a caballo se enfrentó contra un grupo, golpeándolos con varas de madera y empujándolos fuera de un parque frente al Ayuntamiento. Los oficiales también dispararon proyectiles de control de multitudes.

El toque de queda, en vigor entre las 8 p.m. y las 6 a.m., se aplica en una zona de alrededor de una milla cuadrada de la extensa ciudad de unos cuatro millones de habitantes.

Es legal manifestarse pero tiene sus límites, indica Rúben Muñoz, abogado penalista del Valle Central.

Previamente, el fiscal federal de Estados Unidos, Bill Essayli, anunció el miércoles, cargos contra dos personas acusadas de lanzar bombas molotov a la policía. Ningún agente fue alcanzado, aunque la policía dijo que dos de sus oficiales resultaron heridos en las protestas el martes por la noche.

¿En qué ciudades de EEUU se han realizado protestas?

Aunque la represión y las protestas han sido más intensas en Los Ángeles, los manifestantes han salido a la calle para protestar por la campaña contra la inmigración en otras ciudades importantes del país, como Dallas y Austin (Texas), Chicago, Denver y Nueva York, donde las movilizaciones congregaron a miles de personas y hubo múltiples arrestos.

La policía de la ciudad de Nueva York detuvo a 86 durante las protestas en la zona de Foley Square, en el bajo Manhattan, en la noche del martes al miércoles. Según la comisaria de la policía, Jessica Tisch, la gran mayoría de los manifestantes fueron pacíficos.

Los críticos con la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) regresaron al bajo Manhattan el miércoles por la noche.

Para el sábado hay previstas movilizaciones en todo el país país bajo el lema “No Kings” ("No a los reyes"), coincidiendo con el desfile militar programado por el presidente en Washington.

Apoyo republicano a la represión

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que los estados “no tienen el derecho de simplemente optar por no cumplir con la ley federal de inmigración”.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas afirmaron que la Guardia Nacional de Texas estuvo presente en una protesta en el centro de San Antonio el miércoles.

El gobernador del estado, el también republicano Greg Abbott, se negó a ofrecer detalles acerca del despliegue de esas tropas antes de las protestas planeadas en la ciudad. No dijo si fue él o el presidente quien ordenó la movilización.

¿Qué hay detrás de las manifestaciones?

Las protestas, que comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles antes de extenderse a las ciudades vecinas de Compton y Paramount al día siguiente, han sido impulsadas por el malestar por la intensificación de la aplicación de las leyes migratorias por parte de Trump.

La zona es un objetivo propicio para las redadas, ya que se estima que el 10% de los residentes del condado de Los Ángeles no tienen la documentación en regla para estar en el país.

Stephen Miller, jefe adjunto de despacho de la Casa Blanca y principal arquitecto de la política migratoria del presidente, dijo a finales del mes pasado que el ICE debería realizar al menos 3,000 arrestos al día. Esto supondría un aumento drástico con respecto al periodo entre el 20 de enero y el 19 de mayo, cuando la agencia realizó un promedio de 656 detenciones al día.

Los defensores de los inmigrantes sostienen que los trabajadores detenidos, algunos de ellos en el distrito de la moda, no tienen antecedentes penales y se les está negando el debido proceso. Quienes abogan por los empleados de los lavaderos de autos afirmaron que solo dos de las 26 personas detenidas desde el fin de semana —25 trabajadores y un cliente-- habían sido localizadas. Uno de los empleados no localizados era el padre de Jaslyn Hernández, que se suponía que iba a asistir a su graduación el miércoles.

“No hemos podido encontrarlo y no es justo”, dijo.

Newsom se enfrenta a Trump

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha solicitado a un tribunal que suspenda de forma urgente la ayuda militar a los agentes federales de inmigración. El juez fijó una audiencia para el jueves, lo que ofrece al gobierno un plazo de varios días para continuar con su actividad.

La Casa Blanca calificó la demanda de un “burdo truco político que pone en peligro vidas estadounidenses” en su respuesta oficial el miércoles.

La medida acerca a las tropas a participar en acciones policiales como deportaciones, tal y como prometió Trump en su campaña de represión. La Guardia Nacional puede detener de forma temporal a personas que ataquen a los agentes, pero cualquier arresto debería ser realizado por las fuerzas del orden.

El ICE dijo en un comunicado que los soldados estaban proporcionando seguridad en instalaciones federales y protegiendo a los agentes federales.

En un discurso el martes, Newsom calificó las acciones de Trump como el inicio de un "ataque" a la democracia.

"California puede ser la primera, pero está claro que no terminará aquí. Otros estados serán los siguientes. La democracia es la siguiente", aseveró.

Por otra parte, activistas por la libertad de prensa sugieren que los reporteros que cubren las protestas podrían estar siendo atacados. Reporteros Sin Fronteras señaló el miércoles que se han producido al menos 35 ataques a periodistas —30 de ellos por parte de las fuerzas del orden— desde el inicio de las movilizaciones.

