“Es ridículo”: Lara Trump niega que se incitara a la violencia en mitin tras gritos de “enciérrenla”

WASHINGTON - Lara Trump, nuera y asesora de campaña del presidente Donald Trump, defendió al mandatario este domingo después de la polémica originada por su reacción anoche en un mitin en Michigan cuando los asistentes comenzaron a gritar "enciérrenla", en alusión a la gobernadora de ese estado, la demócrata Gretchen Whitmer.

"Bueno, me gustaría mostrar a la gente mis redes sociales y las amenazas contra mí, las amenazas a mis hijos cuando tienes a miembros, sabe, del Partido Demócrata saliendo y pidiendo a la gente 'provócales', 've a acosarlos'. Esto no es solo de un lado", dijo Lara Trump, en una entrevista con la cadena CNN, donde fue preguntada sobre si el mandatario no debería moderar el tono cuando habla de gente cuya vida está amenazada.

La noche del sábado, Donald Trump criticó a Whitmer durante un acto de campaña en el aeropuerto del condado de Muskegon, en Michigan, donde la multitud congregada gritó "enciérrenla".

"Tienen que lograr que su gobernadora reabra el estado, ¿vale?", apuntó Trump. Al mencionar a la política demócrata, las miles de personas congregadas, muchas con máscaras faciales, pero sin respetar la distancia social recomendada para protegerse de COVID-19, comenzaron a gritar.

Y Trump siguió: "Lograr que las escuelas abran, las escuelas tienen que estar abiertas, ¿verdad?". Entonces el público comenzó a gritar "lock her up" (enciérrenla), una expresión que se popularizó en la campaña de 2016 en los mítines de Trump en referencia a su entonces rival en los comicios, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Ante esta reacción, Trump se rió y respondió: "encerrémoslos", sin ofrecer precisiones.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer reacciona luego de que el FBI frustró un plesunto plan para secuestrarla.

Actualmente hay 13 personas imputadas, entre ellas siete miembros de la milicia de ultraderecha "Wolverine Watchman", por supuestamente planear el secuestro o asesinato de la gobernadora y de otros funcionarios.

En la entrevista, la nuera del mandatario hizo un alegato para defender su actuación durante el mitin: "No estaba haciendo nada, no creo, para provocar a la gente para amenazar a esta mujer, en absoluto. Estaba pasándoselo bien en un mitin de Trump, y francamente hay asuntos más importantes ahora para los estadounidenses de a pie".

E insistió en que "la gente quiere que el país reabra".

Convención Republicana 2020.

"Hay asuntos sobre la mesa aquí que son más importantes que mantener a la gente confinada -siguió Lara Trump-. Por lo que creo que la gente está frustrada y, mire, el presidente estaba en un mitin, es algo divertido, un ambiente ligero. Por supuesto, que no estaba animando a la gente a amenazar a esta mujer, eso es ridículo".

Whitmer ha sido el objeto de críticas por parte de grupos conservadores y milicias de ultraderecha desde que decidió imponer el cierre de la actividad comercial y prohibir las aglomeraciones en el estado como medidas de contención de la pandemia.

El sábado la política reaccionó de inmediato en Twitter a lo ocurrido en el mitin del presidente. "Esta es exactamente la retórica que me ha puesto a mí, a mi familia y las vidas de otros funcionarios gubernamentales en riesgo, mientras intentamos salvar las vidas de los estadounidenses. Debe parar", consideró la gobernadora.