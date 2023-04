El presentador Don Lemon dice que fue despedido por CNN

El veterano presentador de CNN Don Lemon dijo en una publicación en su cuenta de Twitter este lunes que fue despedido tras 17 años en la cadena.

Lemon dijo que se sorprendió al enterarse de la noticia.

“No puedo creerlo. Después de 17 años en CNN hubiera pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decirmelo directamente”, escribió el presentador. “En ningún momento me dieron indicios de que no podría seguir haciendo el trabajo que he amado hacer en esta cadena. Está claro de que hay un tema más grande”.

Lemon ha estado al centro de una serie de controversias en los últimos meses, incluyendo comentarios hechos al aire y preguntas sobre su trato a las mujeres en la cadena.

El director ejecutivo de CNN, Chris Licht, dijo que Lemon y la cadena terminaron por "acuerdo mutuo", según un memorando proveído a NBC News este lunes.

"CNN y Don se han separado por acuerdo mutuo. Don siempre será parte de nuestra familia de CNN, y le agradecemos por sus contribuciones los últimos 17 años", dijo la cadena en un comunicado. "Le deseamos lo mejor y lo apoyaremos en sus futuros emprendimientos".

En un segundo comunicado emitido por el departamento de relaciones públicas de CNN, la cadena dijo que los comentarios de Lemon sobre su salida son "incorrectos".

"A él (Lemon) se le ofreció la oportunidad de reunirse con la gerencia, pero en lugar de hacerlo él decidió publicar su comunicado en Twitter", lee el mensaje.

Lemon llegó a CNN en 2006 después de haber sido presentador de NBC Chicago y de trabajar como corresponsal para la cadena NBC News, y los programas TODAY y NBC Nightly News.