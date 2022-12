¿Quieres devolver tu regalo de Navidad? Aquí algunos consejos para hacerlo

A medida que el año llega a su fin, también lo hace la temporada navideña. Muchos compraron y recibieron regalos, pero ¿qué pasa si el regalo no llega? ¿Qué pasa si no sirve? ¿Qué pasa si no te gusta? Aquí hay algunos consejos sobre cómo manejar las devoluciones.

El consejo más importante: lea la política de cambios y devoluciones desde donde haya comprado el artículo, ya sea en línea o en la tienda.

Para compras en línea, algunas tiendas pueden ser flexibles. Sin embargo, las compras en tiendas internacionales no solo son más difíciles de realizar, sino que también pueden ser costosas con los posibles costos de envío de devolución incurridos por el cliente.

Para las compras en la tienda, se mantiene el mantra probado pero verdadero de "guarde su recibo". Además, asegúrese de llevar una identificación cuando regrese en persona, debido a que algunas tiendas requieren identificación.

Los regalos electrónicos pueden ser más complicados ya que las devoluciones pueden pasar por el fabricante del artículo. Sin embargo, cada tienda es diferente, así que asegúrese de consultar las políticas de la tienda sobre artículos electrónicos y revise la garantía del fabricante antes de comprar.

Para futuras entregas de obsequios y devoluciones fáciles, ¡asegúrese de solicitar recibos de obsequios o proporcionar recibos de obsequios! Así te vas a la segura si no te gusta.