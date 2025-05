Desvían vuelo internacional que iba a EEUU por pasajero que habría intentado abrir la puerta

Un vuelo fue desviado a Seattle después de que un pasajero supuestamente intentara abrir las puertas de salida en pleno vuelo, según la Policía del Puerto de Seattle.

El vuelo de All Nippon Airways viajaba desde el Aeropuerto Haneda de Japón en Tokio hacia el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston el sábado cuando un pasajero se volvió "incontrolable", según la aerolínea, que no proporcionó detalles. Los registros en línea muestran que el Vuelo 114 partió de Tokio alrededor de las 10:33 a.m. hora local.

El vuelo fue desviado a Seattle como resultado y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma alrededor de las 4:19 a.m. PT, según la policía. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que el vuelo fue desviado "debido a una alteración por parte de un pasajero", pero no proporcionó detalles adicionales. El vuelo llevaba casi 10 horas de viaje cuando aterrizó en Seattle, según FlightAware.com.

"La Policía del Puerto de Seattle fue llamada debido a informes de un pasajero que intentó abrir las puertas de salida durante el vuelo", dijo la policía. "El informe indicó que los pasajeros y la tripulación de vuelo habían inmovilizado al individuo".

La persona, que no fue identificada, fue evaluada y se determinó que estaba "teniendo una crisis médica", dijo la policía. Luego fue llevada a un hospital local.

Una segunda persona también fue retirada del vuelo por "comportamiento indisciplinado" mientras estaba en la pista antes de que el avión partiera de Seattle hacia Houston, según la policía y All Nippon Airways. Los funcionarios no aclararon qué hizo el individuo que fue indisciplinado, pero dijeron que no estaba relacionado con el pasajero que tuvo una crisis médica.

La segunda persona, que tampoco fue identificada, fue retirada del vuelo y continuó hacia Houston "sin incidentes", según la aerolínea. El vuelo salió de Seattle alrededor de las 7 a.m. PT y aterrizó en Houston a las 12:42 p.m. CT, según FlightAware.com.

"La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad y aplaudimos los esfuerzos de las fuerzas del orden locales por su apoyo", dijo la aerolínea.

