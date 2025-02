DOJ presenta documentos para desestimar cargos federales contra alcalde de Nueva York

Lo que debes saber El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) oficialmente presentó el viernes documentos judiciales para desestimar los cargos federales de corrupción contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, días después de las renuncias de los fiscales que se negaron a hacerlo.

NUEVA YORK -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) oficialmente presentó el viernes documentos judiciales para desestimar los cargos federales de corrupción contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, días después de las renuncias de los fiscales que se negaron a hacerlo.

La presentación no pone fin inmediatamente al caso de alto perfil, ya que un juez de un tribunal federal debe aprobar la decisión de retirar los cargos.

Según dos ex funcionarios del Departamento de Justicia, quienes permanecen en contacto con los abogados del departamento, el Fiscal General Adjunto Interino Emil Bove convocó una reunión con los abogados restantes en la Sección de Integridad Pública el viernes por la mañana para determinar quién firmaría la moción para desestimar el caso de Adams. Ambos funcionarios dijeron a nuestra cadena hermana NBC News que Bove prometió expresamente puestos de liderazgo a quienes aceptaran firmarlo y presentarlo.

La reunión fue descrita como una videollamada durante la cual Bove les dio un plazo de una hora para proporcionar dos nombres, dijo una fuente a NBC News.

Según tres ex abogados del Departamento de Justicia, todos los cuales están en contacto con los abogados actuales del departamento, la moción para desestimar el caso Adams fue firmada por un abogado litigante de la Sección de Integridad Pública que está a punto de jubilarse.

La moción que buscaba la desestimación sin prejuicios, lo que significa que el caso podría potencialmente ser procesado en el futuro, se presentó el viernes por la noche.

El memorando de Bove decía que los fiscales federales debían abandonar el caso en parte porque afectaba la capacidad de Adams para abordar la "inmigración ilegal y los delitos violentos".

En su carta a Bondi, Sassoon dijo que los abogados de Adams en una reunión con el Departamento de Justicia en enero propusieron esencialmente un "quid pro quo".

“Asistí a una reunión el 31 de enero de 2025 con el Sr. Bove, el abogado de Adams y miembros de mi oficina. Los abogados de Adams instaron repetidamente a lo que equivalía a un quid pro quo, indicando que Adams estaría en condiciones de ayudar con las prioridades de aplicación del Departamento sólo si se desestimaba la acusación. El Sr. Bove amonestó a un miembro de mi equipo que tomó notas durante esa reunión y dirigió la recopilación de esas notas al concluir la reunión”, Sassoon.

El abogado de Adams, Alex Spiro, negó el relato de Sassoon sobre la reunión y su alegación de una propuesta de "quid pro quo".

"La idea de que hubo un quid pro quo es una mentira total. No ofrecimos nada y el departamento no nos pidió nada", dijo Spiro en un comunicado a nuestra cadena hermana NBC New York. "No sé qué significa 'equivalió a'. Nos preguntaron si el caso tenía alguna relación con la seguridad nacional y la aplicación de la ley de inmigración y sinceramente respondimos que sí".

En un comunicado el viernes, el alcalde Adams también rechazó la idea.

"Quiero ser muy claro con los neoyorquinos: nunca ofrecí, ni nadie ofreció en mi nombre, ningún intercambio de mi autoridad como alcalde para poner fin a mi caso. Nunca", decía en parte la declaración del alcalde. Adams también dijo que estaba "únicamente en deuda" con los residentes de la ciudad, a quienes instó a "dejar atrás este difícil episodio para que se pueda restaurar la confianza".

Sassoon también dijo en la carta que su oficina se estaba preparando para presentar cargos adicionales contra Adams “basados ​​en evidencia que Adams destruyó e instruyó a otros a destruir evidencia y proporcionar información falsa al FBI”.

Spiro también desestimó esa acusación, diciendo que si los fiscales tuvieran pruebas de que el alcalde destruyó pruebas, habrían presentado esos cargos, criticando su afirmación como "el último momento de un procesamiento expuesto como una farsa".

En una carta redactada concisamente al Departamento de Justicia, un fiscal federal adjunto del SDNY que trabajó en el caso Adams también renunció a su cargo menos de un día después de Sassoon, según un correo electrónico compartido con NBC New York.

Hagan Scotten escribió a Bove el viernes, diciendo que Sassoon nunca le pidió que desestimara el caso Adams "y por lo tanto nunca tuve la oportunidad de negarme. Pero estoy totalmente de acuerdo con su decisión de no hacerlo". Bove había puesto a Scotten en licencia el jueves, después de que Sassoon dijera en su carta que el equipo de la fiscalía estaba de acuerdo con su decisión de no cumplir con la orden de Bove.

Cuando el Distrito Sur de Nueva York se negó a abandonar el caso, fue reasignado a la Sección de Integridad Pública, dijeron dos fuentes a NBC News. John Keller, jefe interino de la sección, también se negó a abandonar el caso y dimitió, junto con otros dos miembros de la sección, según las fuentes. Kevin Driscoll, jefe interino de la División Penal, que supervisa los casos penales federales en todo el país, también se negó a retirar los cargos antes de renunciar, dijeron las fuentes.

En total, otros cinco funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia renunciaron el jueves, además de Sassoon, una sorprendente escalada en un enfrentamiento de varios días por acusaciones de que la administración Trump está priorizando los objetivos políticos sobre la culpabilidad criminal.

Adams se declaró inocente de los cargos y negó haber actuado mal, diciendo que el caso tenía motivaciones políticas. Varios demócratas de Nueva York han comenzado a pedir que el alcalde renuncie o sea destituido por la gobernadora Kathy Hochul, incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez, el senador estatal Michael Gianaris, el defensor público de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, y el vicegobernador Antonio Delgado.

El Fiscal General de Nueva York dijo el viernes que hay "discusiones a nivel estatal, una serie de discusiones a nivel local y discusiones privadas" con respecto a Adams. Añadió que no quería hacer más comentarios hasta que terminen las conversaciones "y determinemos el destino del alcalde de la ciudad de Nueva York".

Hochul ha dicho que está sopesando sus opciones, incluida su autoridad constitucional para destituir al alcalde.

"Esto acaba de suceder. Necesito algo de tiempo para encontrar el enfoque correcto", dijo el gobernador el jueves por la noche.

Otros legisladores estatales reconocieron que incluso si la gobernadora actúa, podría llevar tiempo.

"Una expulsión no es tan simple como chasquear los dedos. Existe un proceso y una oportunidad para que la persona que está siendo expulsada sea escuchada", dijo el senador estatal Michael Gianaris.