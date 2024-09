Insólito: cubren de grafiti una mansión abandonada en Los Ángeles

LOS ÁNGELES - Una mansión abandonada con vistas panorámicas en el vecindario de Hollywood Hills en Los Ángeles se ha convertido en un espantajo de cuatro pisos tomado por grafiteros y ocupantes ilegales.

Los vecinos dijeron a nuestra estación hermana, NBCLA, que la casa ha estado vacía durante aproximadamente una década, pero los ocupantes ilegales comenzaron a mudarse hace más de un año. En la última semana, aparecieron nuevos grafitis en la mansión, a pesar de los muros y las vallas que se han colocado alrededor de la propiedad para mantener a la gente afuera.

Un video de NewsChopper4 muestra la mansión en la ladera de la colina en 7571 Mulholland Drive cubierta de grafiti, en lo que la oficina de la concejal de la ciudad, Nithya Raman, describió como un "problema de seguridad pública con graves consecuencias tanto para los vecinos como para la comunidad circundante".

En un comunicado a NBCLA, la oficina de Raman indicó el viernes que ha estado en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Construcción y Seguridad sobre la residencia.

"Este propietario está violando la ley de manera flagrante y estamos elevando el asunto a la unidad de edificios abandonados del Departamento de Construcción y Seguridad para asegurar que se implemente con urgencia y rapidez la máxima medida de cumplimiento", dijo la oficina de Raman en el comunicado.

El Departamento de Construcción y Seguridad emitió previamente una orden de eliminación, pero la oficina de Raman aseguró que el propietario de la propiedad la ignoró. La agencia intentó asegurar la propiedad con una cerca, pero esa "medida de seguridad fue violada", según el comunicado.

La mansión de cuatro pisos y seis habitaciones con una gran piscina está encaramada en una ladera con vistas a Los Ángeles, y al este y al sur de la ciudad. Todos los niveles del exterior y el techo de la casa, construida en 2003, parecen cubiertos de grafiti. Muchas de las ventanas están destrozadas.

"Esto es realmente trágico", dijo el residente Pat Johnston. "Esto es un peligro de incendio para nosotros", agregó.

La mansión no es el único objetivo en el vecindario para los grafiteros, dijeron los residentes.

"Los tipos que vienen a pintar, pintan otras casas en otras propiedades", expresó el residente Mateo Herrerros. "No me importa nada esta casa. Es una casa abandonada. Al propietario no le importa. A mí realmente no me importa. Es solo el elemento que trae", señaló.

NBCLA está intentando ponerse en contacto con el dueño de la propiedad. Los registros públicos muestran que los impuestos a la propiedad no se han pagado durante años.

"Había un rumor de que iban a derribar esta casa", dijo Johnston. "Me gustaría eso", concluyó.